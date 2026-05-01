Повече юристи, отколкото икономисти: Професиите в Народното събрание

42-ма са юристите и адвокатите в 52-рото Народно събрание. С един по-малко са икономистите и финансистите. 33-ма са преподаватели и университетски преподаватели, а инженерите, архитектите и технически специалисти са 24-ма. Сред новите законотворци ще има и 12 журналисти, а представителите на спорта и културата са 8, пише БНТ. И още: жените в новия парламент са една четвърт от всички - само 57. Но каква е квотата им по партии? Още: Политическите речи очертаха пътя на 52-рия парламент: Рязко скъсване с предишния управленски модел (ОБЗОР)

Дамите от "Прогресивна България" са 26%, от ГЕРБ-СДС са 23%. В "Демократична България" дамите са 29%, а в ПП - 13%. Жените в ДПС са 24 на сто, а в редиците на "Възраждане" - 8%.

Средно в страните от ЕС жените в националните парламенти са 33,6%.

Новите депутати си разпределиха и местата в пленарната зала. За първи път от близо 30 години имаме парламент, в който партия има абсолютно мнозинство. В новото Народно събрание влязоха 5 партии и коалиции, но парламентарните групи са вече 6. Най-голямата - на "Прогресивна България" зае местата в център-ляво. Най-новата политическа сила спечели пълно мнозинство и има 131 депутати.

Народните представители на ГЕРБ-СДС са в център-дясно. Коалицията има 39 депутати. Парламентарната група на ПП-ДБ трябваше да е трета по големина, но след разделението вчера - ДБ има 21 народни представители, а ПП - 16. Всички заедно седнаха на крайните десни редици. ДПС с 21 депутати се позиционира между "Прогресивна България" и ГЕРБ.

А най-малката група - тази на "Възраждане", с 12 народни представители - зае крайната лява част на пленарната зала.

