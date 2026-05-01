"Прогресивна България" обяви естествените си партньори за реформата в съдебната система

„Продължаваме промяната" и „Демократична България" са естественият партньор за диалог за промени в съдебната система. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" Слави Василев пред bTV.

И обясни, че на върха на ПБ ще бъде лидер, който е припознат не само от членовете на партията, но и от обществото. Иначе самият Румен Радев е предложил Михаела Доцова за председател на 52-ото Народно събрание.

Той съобщи новината, че няма никакво съмнение, че Радев ще е новият министър-председател.

ПБ ще задава дневния ред и ще работи стегнато

Още: Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

По думите му добре са дошли всички парламентарни групи, които искат да подкрепят политиките на ПБ. „Дневният ред ще го ръководим ние и другите ще се съобразят с това“, подчерта той.

Слави Василев отказа да коментира състава на правителството на Румен Радев. „Бъдете спокойни, съвсем скоро ще разберете състава на Министерски съвет. Има определени ресори, като не се обсъжда всичко с всеки. Функционирането на ПБ ще бъде стегнато, уточни новоизбраният депутат.

Василев уточни, че няма да ходи в изпълнителната власт, а ще остане в парламента. „Президентът Радев каза, че е много важно рейтингът на парламента да се издигне, което да бъде основа за стабилна власт и просперираща държава. Ако аз и други колеги останем в НС не трябва да бъде отчетено като таван, защото работата на парламента ще бъде повече от съдържателна и интересна в следващите 4 години“, коментира той.

Слави Василев заяви още, че няма да влиза в „кухнята на политическите заяждания“.

Още: Политическите речи очертаха пътя на 52-рия парламент: Рязко скъсване с предишния управленски модел (ОБЗОР)