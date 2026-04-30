Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов", заяви Иван Демерджиев от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ. "Помощ ще ни трябва, но тя не е помощ за нас. Тя е помощ за каузата да се направят необходимите промени в съдебната система. Всъщност доста политически партии направиха такива заявки. Ние много ясно заявихме в предизборната кампания, потвърждаваме го и сега – една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов". Няма как да търсим подкрепата на Пеевски и Борисов, за да разградим техния модел с протекцията му в правосъдната система", каза Иван Демерджиев от "Прогресивна България".

Демерджиев коментира и евентуалната подкрепа от ГЕРБ и ДПС. "Ние не очакваме подкрепа оттам, но вярваме, че останалите политически сили – ПП и ДБ, и "Възраждане", ако са твърди в позициите си, ще ни подкрепят в стремежа ни да излъчим нови представители във ВСС и нов главен прокурор", добави той.

Иван Демерджиев коментира и раздялата на ПП и ДБ на две парламентарни групи. "Със сигурност появяването на два субекта вместо един ще затрудни преговорите, но се надявам тези два субекта да следват линията, която обещаха на избирателите си - много ясно насочена и близо до това, което ние завихме като намерение. Ние твърдо ще отстояваме намеренията си, ще следваме този път, надяваме да съзнават отговорността и тези политически сили и ще ни подкрепят в тези усилия най-сетне да има промяна истинска в съдебната система - сигурна и предвидима", обясни той.

В отговор на въпроси за евентуални политически арести Демерджиев заяви: "Не очаквайте това от нас, очаквайте много стриктно да бъде приложен законът за всеки. Ако някой трябва да се притеснява от нещо, то е от собствените си действия в годините назад."

На въпрос сам ли е избрал днес да седне до Делян Пеевски Иван Демерджиев отговори: "Очевидно присъствието ми създаде дискомфорт на хората отляво. Но мисля, че трябва да свикват, някои се опитваха на правят буфери.