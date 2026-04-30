Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

30 април 2026, 22:16 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов", заяви Иван Демерджиев от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня"  по БНТ. "Помощ ще ни трябва, но тя не е помощ за нас. Тя е помощ за каузата да се направят необходимите промени в съдебната система. Всъщност доста политически партии направиха такива заявки. Ние много ясно заявихме в предизборната кампания, потвърждаваме го и сега – една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов". Няма как да търсим подкрепата на Пеевски и Борисов, за да разградим техния модел с протекцията му в правосъдната система", каза Иван Демерджиев от "Прогресивна България".

Още: Политолог: Може да има изненади в състава на правителството

Демерджиев коментира и евентуалната подкрепа от ГЕРБ и ДПС. "Ние не очакваме подкрепа оттам, но вярваме, че останалите политически сили – ПП и ДБ, и "Възраждане", ако са твърди в позициите си, ще ни подкрепят в стремежа ни да излъчим нови представители във ВСС и нов главен прокурор", добави той.

Още: Политическите речи очертаха пътя на 52-рия парламент: Рязко скъсване с предишния управленски модел (ОБЗОР)

Иван Демерджиев коментира и раздялата на ПП и ДБ на две парламентарни групи. "Със сигурност появяването на два субекта вместо един ще затрудни преговорите, но се надявам тези два субекта да следват линията, която обещаха на избирателите си - много ясно насочена и близо до това, което ние завихме като намерение. Ние твърдо ще отстояваме намеренията си, ще следваме този път, надяваме да съзнават отговорността и тези политически сили и ще ни подкрепят в тези усилия най-сетне да има промяна истинска в съдебната система - сигурна и предвидима", обясни той.

Още: "Компетентен": Бойко Рашков хареса Демерджиев за вътрешен министър

В отговор на въпроси за евентуални политически арести Демерджиев заяви: "Не очаквайте това от нас, очаквайте много стриктно да бъде приложен законът за всеки. Ако някой трябва да се притеснява от нещо, то е от собствените си действия в годините назад."

Още: Властта на Радев няма да бъде пазена от прокуратурата - каква е гаранцията? Няма нужда, твърди Иван Демерджиев

На въпрос сам ли е избрал днес да седне до Делян Пеевски Иван Демерджиев отговори: "Очевидно присъствието ми създаде дискомфорт на хората отляво. Но мисля, че трябва да свикват, някои се опитваха на правят буфери.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
парламент Румен Радев Иван Демерджиев Прогресивна България 52 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес