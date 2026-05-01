Новият "241 народен представител": Първо куче в парламента и колко е важна ролята му на водач

Официално беше даден старт на 52-ото Народно събрание, а депутатите вместо 240, станаха 241. Това е една история прикова вниманието при откриването на парламента и тя е за кучето водач на народния представител от "Прогресивна България" Иван Янев. Двамата са неразделни от четири години. Още: Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

Иван и Роувър са заедно от 4 години

Кучето е обучено от Фондация "Очи на четири лапи". "Обучението продължава много дълго. Започва още от раждането на кутретата - от третия им ден на този свят. Работим за тяхното развитие, социализация, всяка седмица се срещаме с приемните семейства", каза Елица пред Нова телевизия, която работи във фондацията.

Роувър и Иван Янев са заедно от началото на 2022 г. и много лесно свикнали един с друг. Характеристиките на Роувър са типични за едни лабрадор - много обича да яде, да спи и е изключително социален.

Албена Алексиева е председател на Фондация "Очи на четири лапи". Нейното куче Марти е на 11 години. Тя го определя като верен и предан.

"Ние ги учим да правят разлика между свободния им режим и работния. В момента, когато им се сложи оборудването, кучетата знаят, че трябва да са готови за работа", разказва Алексиева.

Тя подчерта, че е важно, когато гражданин иска да погали кучето на незрящ човек, първо да поиска позволение от стопанина, защото всяко едно докосване би могло да разсее животното.

Алексиева обърна и специално внимание на Закона за хората с уврежданията. "Текстовете изрично разрешават свободния достъп на кучетата водачи до обществени места и в градския транспорт", каза председателят на фондацията.

