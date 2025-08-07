4 зодии, за които август 2025 ще бъде труден

Въпреки че през целия месец живота може да ви се струва труден, до края му тези четири астрологични знаци ще навлязат в много по-щастлива ера, като трудностите им най-накрая ще приключат.

Овен

Очаквайте да се сблъскате с препятствия от нова перспектива, докато усвоявате уроците от транзита на Марс в Дева. Не забравяйте, че има смисъл в забавянето на темпото, особено след като Меркурий застане директно на 11 август. Сега е ваш ред да блеснете, като приложите уроците на практика, за да градите и творите, тъй като имате визията. Всичко, което трябва да направите, е да задействате плана.

Пълнолунието във Водолей на 9 август ще ви позволи да се свържете с приятелите и общността си. Планетарният транзит ви показва, че общността е от съществено значение за напредъка. Вече няма да приемате за даденост хората, които са до вас и се грижат за вас. Тази астрологична енергия е свързана с това да ви издигне и да ви помогне да откриете вътрешната си светлина, както и как другите ви позволяват да блеснете.

Месец август завършва с транзит на Венера в Лъв, осветявайки романтичния ви сектор, позволявайки ви да повярвате в любовта и да се излекувате. Към края на месеца Сатурн вече ще се връща в Риби, давайки ви още няколко месеца за дишане, преди тази планета да навлезе във вашия знак догодина.

Телец

Пълнолунието във Водолей на 9 август може да донесе предизвикателства. Плутон вече инициира тези трансформации преди шест месеца и сега този транзит се фокусира върху прекъсването на цикъла. Енергията се случва в най-високия сектор на вашата карта, което ви позволява да се съсредоточите върху ново начало, докато затваряте глава за кариерните си цели, които сте имали.

Може да се чувствате по-оптимистично настроени, да приемате предизвикателства и да виждате нови перспективи, които ще ви позволят да растете в рамките на вашата кариера, или това може да се отнася и за възраждане на вярата в мечтите ви. Меркурий директно може да ви вдъхнови да започнете да градите дори по време на това Новолуние, тъй като имате инструментите да постигнете толкова много.

Енергията на Дева иска да сте открити, но също така и практични по отношение на връзките и приятелствата, които създавате. Така че, макар да сте малко по-свързани или фокусирани върху оценката на това кого искате в живота си, все пак ще се възползвате от изобилната и прекрасна енергия, която тази тенденция ще ви донесе като земен знак.

Везни

Планетарната енергия може да бъде емоционално изтощителна, но ще имате и подкрепа от Уран и Плутон, което ще ви накара да видите светлата страна на нещата, дори когато всичко изглежда облачно. Сатурн в Овен може да ви накара да се чувствате разочаровани от работата, която вършите, и от връзките, които създавате, но пълнолунието във Водолей на 9 август ви помага да повярвате отново в любовта.

Насърчаваме ви да споделите емоциите си и да приветствате романтичната енергия в живота си по време на този транзит. Сезонът на Дева започва на 22 август, идеален период за почивка, а Новолунието на 23 август ви позволява да се презаредите.

Можете да видите как отделянето на време за себе си и работата с вътрешната ви терзания помагат да излекувате връзката си със себе си. Месецът завършва с транзит на Венера в Лъв, което допълнително ви вдъхновява и ви кара да повярвате в силата на смелостта и оптимизма.

Стрелец

Бъдете търпеливи и ориентирани към решения, тъй като скоро ще поемете ролята на лидер. Но ще трябва да преминете през процес на обучение и все пак ще се усеща като по-лесно управляема енергия в сравнение с Марс в Дева в съвпад с Южния възел. След това, на 9 август, пълнолунието във Водолей може да донесе някои съмнения.

Не се съмнявайте в себе си и се освободете от всичко, което ви спъва. Трябва да се доверите на процеса, на уроците, които сте научили досега, и да поемете инициатива, след като Меркурий застане директно на 11 август. Сезонът на Дева започва на 22 август и неговата енергия ще ви позволи да поправите това, което може да сте пропуснали по време на транзита на Марс в този зодиакален знак. Имате втора възможност да продължите започнатата работа и да я завършите.

Месецът завършва с привлекателна и възхитителна енергия, която ще съживи връзката ви. Въображението ви ще бъде активно през целия месец, така че се свържете с артистичната си страна. Дайте си свободата, любовта и подхранването, от които се нуждаете, за да развиете силна връзка с музите си.

