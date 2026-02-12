Официално: Прокуратурата повдигна обвинения на мъжа, намушкал двете си деца и майка си в София

Софийската градска прокуратура обвини мъж за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си. Случаят е от днес като престъплението е извършено на ул. „Гълъбец" в столичния квартал „Подуяне“, съобщиха от СГП. Мъжът е задържан за до 72 часа.

Още: Красимир Вълчев с шокиращи данни за отсъствията в училището, в което е учило загиналото 15-годишно момче

Престъпленията са извършени чрез намушквания с нож в условията на домашно насилие, като за тях законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Още: “Ще те изкормя“: Обвиниха мъж, заплашил с нож съседа си

По-рано днес от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха за БТА, че са реагирали на сигнал за мъж, който е намушкал трима души. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към болница „Пирогов". Жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.