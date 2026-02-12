Красимир Вълчев с шокиращи данни за отсъствията в училището, в което е учило загиналото 15-годишно момче

Частното училище край София, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствията на своите ученици. Това каза днес министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Той призна и, че проверки от Регионалното управление по образованието - София област досега там не са правени.

През изминалата учебна година 2024 - 2025, 15-годишното момче не е ходило на училище 114 от 170 учебни дни, каза министър Вълчев. Това е две трети от учебното време. През настоящата учебна година то не е било на училище през септември, декември и януари и през половината октомври и ноември. Отсъствията му не са били нанасяни.

"Училището системно не е нанасяло отсъствия, тоест е прикривало непосещаемост... Училището е станало съучастник в неупражняването на правото на образованието на детето... Имаме редица други такива училища, но в случая става въпорс за частно училище, което нас ни изненадва. Едва ли не родителите са си плащали, за да не ходят децата им", заяви Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка.

От училището днес написаха, че за тези отсъствия на момчето родител е уведомявал своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са извинителни бележки. Казаха още, че дейността им се извършва при стриктно спазване на законодателството и че няма да възпрепятстват по никакъв начин проверката на институциите.

Министър Вълчев призна, че върху училището не е упражняван контрол от страна на РУО - София област. Досега там проверки не са правени. "Регионалното управление - София област е предвидило такава проверка, планова за тази година. Лично на мен ми прозвуча неубедително, но склонен съм, че е така. 98 са училищата в София област, може би отдавам го на това, че не е било класифицирано като по-рисково", уточни Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка.

Министърът смята, че трябва да се търси дисциплинарна отговорност на служителите, които не са упражнили контрола. Колкото до самото частно училище - то е регистрирано през 2022 година като е изпълнило минималните необходими условия, стана ясно от думите на Вълчев. В него учат около 145 деца. Има обаче учители без педагогическа квалификация.

"То трябва да бъде санкционирано максимално, ние нямаме тези санкционни правомощия, които имаме при държавните и общинските училища, санкцията е дерегистрация като не изпълнява условията", каза Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка.

Вълчев добави, че все още няма информация от проверката дали други деца от училището са били свързани с хижа "Петрохан" и дали Ивайло Калушев е водил извънкласни дейности към училището.

