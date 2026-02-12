Любопитно:

Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет

12 февруари 2026, 21:47 часа 374 прочитания 0 коментара
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет

Премиерът в оставка Росен Желязков коментира бъдещия служебен кабинет. Според него служебният министър-председател би трябвало да бъде равноотдалечен от всички политически играчи.

Още: "Голяма национална драма": Росен Желязков с първи коментар за случая "Петрохан"

"Ако ме питате за моята преценка - Андрей Гюров е един възпитан, ерудиран колега, който познавам от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на ПП, а какъв ще е кабинетът ще видим, когато научим имената следващата седмица. Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет. Нашето правителство ще направи всичко възможно да има не само плавно предаване, но да остави решени по-голяма част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма бюджет и в която има много висок градус на политическо напрежение", коментира премиерът в оставка.

Още: “Тепърва ще берем голям срам“: Милен Керемедчиев за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

Желязков не коментира дали България ще присъства на първото заседание на Съвета за мир на Доналд Тръмп, след като Народното събрание все още не е ратифицирано присъединяването. Той напомни, че първото заседание на съвета е на 19 февруари, която е смяната на властта.

Още: Правителството призна, че подписът на Желязков пред Тръмп за Съвета за мир не значи нищо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Росен Желязков Андрей Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес