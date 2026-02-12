Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет

Премиерът в оставка Росен Желязков коментира бъдещия служебен кабинет. Според него служебният министър-председател би трябвало да бъде равноотдалечен от всички политически играчи.

"Ако ме питате за моята преценка - Андрей Гюров е един възпитан, ерудиран колега, който познавам от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на ПП, а какъв ще е кабинетът ще видим, когато научим имената следващата седмица. Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет. Нашето правителство ще направи всичко възможно да има не само плавно предаване, но да остави решени по-голяма част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма бюджет и в която има много висок градус на политическо напрежение", коментира премиерът в оставка.

Желязков не коментира дали България ще присъства на първото заседание на Съвета за мир на Доналд Тръмп, след като Народното събрание все още не е ратифицирано присъединяването. Той напомни, че първото заседание на съвета е на 19 февруари, която е смяната на властта.

