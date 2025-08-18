Аспект на деня и фаза на луната на 19 август 2025 г. Предстои ви битка

На 19 август 2025 г. Луната е намаляваща. 26-и лунен от 1:56 ч. Луната се намира в знака на Рака и е в напрегнат аспект с Марс. Този ден ще е характерен с емоционална нестабилност. Броят на дребните неприятности, които ще ви ядосат, ще бъде доста впечатляващ, така че раздразнението ще се превърне във ваш неприятен спътник. Намирането на общ език ще бъде твърде голямо предизвикателство.

Семейни проблеми

Звездите предупреждават, че семейните проблеми могат да попречат на решаването на бизнес въпроси, защото няма да можете да се концентрирате върху това, което е наистина важно. Загубата на контрол над себе си и собствения ви живот може да се превърне в основен проблем, а с последствията от него ще трябва да се справяте още няколко дни подред, ако не съумеете да се овладеете.

Освен това, квадратурата на Луната към Марс обикновено води до упадък на силите и апатия, така че е по-добре да не планирате никакви важни дела. Понякога обаче загубата на контрол може да доведе до положителни промени, но чрез разрушение, затова се опитайте да претеглите плюсовете и минусите, за да разберете дали има спешна нужда да разрушите и да се разделите с нещо в живота си.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване на косата. Сънищата ще покажат до колко е голяма гордостта и самовлюбеността ви. Ако насън се видите преуспяващи значи е време да слезете на земята. Ако се видите тъжен - спешно трябва да повишите самочувствието си и да се научите да обичате себе си.

