Аспект на деня и фаза на Луната на 19 ноември 2025 г. Обърнете внимание на детайлите

18 ноември 2025, 21:37 часа 0 коментара
Луната е намаляваща, 29-и лунен ден от (06:38) ч. Това е прекрасен ден за учене, писане, бизнес преговори и всякакви задачи, които изискват бързи реакции и ясно мислене. Важно е обаче да обърнете внимание на детайлите – влиянието на Близнаци понякога може да доведе до разсеяност, така че е най-добре да записвате важни споразумения на хартия или в електронен вид.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Страст

През този ден страстите ще ви дебнат от всякъде. Венера в Овен ще добави пиперливост на чувствата и импулсивност към живота ви. В отношенията ще почувствате желание да бъдете по-проактивни и прямолинейни, което би могло да доведе до интересни развития в личния ви живот.

Пълнолуние 2025 година  

Сънища и подстригване

В никакъв случай не  подстригвайте косата си днес, това може да  привлече нещастие. Боядисването също не е препоръчително. Сънищата в двадесет и деветия лунен ден може за бъдат трудни и неприятни, с негативен характер. Все пак не се притеснявайте - няма защо да се поддавате на страховете и да вярвате в тези сънища, тъй като това е просто илюзия във вашето подсъзнание и нищо не ви заплашва.

 Новолуние на 20 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

