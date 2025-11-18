Украйна нанесе удар с ракети ATACMS, дронове затвориха московски летища (ВИДЕО)

Украйна предприе въздушна атака срещу цели в Русия. Генералният щаб на украинската армия обяви, че е нанесъл ракетен удар с ATACMS. „Въоръжените сили на Украйна успешно приложиха тактически ракетни комплекси ATACMS за нанасяне на точен удар по военни обекти на територията на Русия. Това е знаково събитие, което подчертава непоколебимата привързаност на Украйна към своя суверенитет“, заявиха от военното ведомство на Украйна. Каква точно цел е била ударена от ВСУ за момента не е известно.

Още: Руски източник: Украйна атакува Воронеж с балистични ракети, вероятно "Сапсан". Москва готви мощни удари до 48 часа?

По-рано руския град Воронеж беше подложен на атака от Украйна. Местните жители и Телеграм канали писаха, че при атаката може да са били използвани балистични ракети, но властите не потвърдиха това.

Преди година – на 19 ноември 2024 г. – ВСУ за първи път използваха американски ATACMS за удар по територията на РФ. Тогава украинските военни атакуваха склад за боеприпаси близо до град Карачев в Брянска област. В отговор Русия използва по територията на Украйна балистична ракета „Орешник“ в неядрено хиперзвуково оборудване.

Същевременно, заради украинска атака, за кратко беше спряна дейността на летищата Домодедово и Жуковско в Москва. По-късно от руска страна обявиха, че е свалила четири дрона, летящи към Москва.