Студио Actualno:

Украйна нанесе удар с ракети ATACMS, дронове затвориха московски летища (ВИДЕО)

18 ноември 2025, 20:27 часа 98 прочитания 0 коментара
Украйна нанесе удар с ракети ATACMS, дронове затвориха московски летища (ВИДЕО)

Украйна предприе въздушна атака срещу цели в Русия. Генералният щаб на украинската армия обяви, че е нанесъл ракетен удар с ATACMS. „Въоръжените сили на Украйна успешно приложиха тактически ракетни комплекси ATACMS за нанасяне на точен удар по военни обекти на територията на Русия. Това е знаково събитие, което подчертава непоколебимата привързаност на Украйна към своя суверенитет“, заявиха от военното ведомство на Украйна. Каква точно цел е била ударена от ВСУ за момента не е известно.

Още: Руски източник: Украйна атакува Воронеж с балистични ракети, вероятно "Сапсан". Москва готви мощни удари до 48 часа?

По-рано руския град Воронеж беше подложен на атака от Украйна. Местните жители и Телеграм канали писаха, че при атаката може да са били използвани балистични ракети, но властите не потвърдиха това.

Преди година – на 19 ноември 2024 г. – ВСУ за първи път използваха американски ATACMS за удар по територията на РФ. Тогава украинските военни атакуваха склад за боеприпаси близо до град Карачев в Брянска област. В отговор Русия използва по територията на Украйна балистична ракета „Орешник“ в неядрено хиперзвуково оборудване.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същевременно, заради украинска атака, за кратко беше спряна дейността на летищата Домодедово и Жуковско в Москва. По-късно от руска страна обявиха, че е свалила четири дрона, летящи към Москва.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия Воронеж война Украйна ракети ATACMS украински дрон украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес