Студио Actualno:

3 от 3 за България в квалификациите за Евробаскет 2027!

18 ноември 2025, 22:42 часа 342 прочитания 0 коментара
3 от 3 за България в квалификациите за Евробаскет 2027!

Националният отбор на България по баскетбол за жени продължава с победите в първата фаза от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. В двубой от група "Е" "лъвиците" постигнаха успех с 66:62 (18:21, 14:15, 20:14, 14:12) срещу Черна гора. Най-резултатна бе Гергана Иванов с 15 точки. Халия Хилсман добави 13 точки, Радостина Димитрова завърши с 11, а Борислава Христова реализира 10. Така с три от три нашият тим оглавява класирането.

България надви Черна гора в трилър

В Ботевград националките започнаха вдъхновено и поведоха с 8:4 точки. Черногорките обаче бързо изравниха играта и в края на откриващия период дори имаха аванс от три точки при 21:18. Във втората четвърт играта се водеше кош за кош, като гостенките така и не изпуснаха водачеството. След 20 минути игра се оттеглиха с преднина от 36:32.

 

Българското нападение се съживи в третата четвърт. Върнахме си преднината чрез серия от 5:0 точки. Заключителната четвърт също продължи с размяна на точни изпълнения и чести смени на водачеството. Минута и 53 секунди преди края обаче тройка на Гергана Иванова постави тима на домакините в много добра позиция при 65:62, което веднага доведе до таймаут за тима на Черна гора. 

След него Мария Лекович допусна грешка, а Борислава Христова се озова на наказателната линия, за да реализира за 66:62. До края на мача състезателките на треньорката Таня Гатева показаха желязна игра в защита и се поздравиха с третата си поредна победа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

За тима на Черна гора, който остава на трета позиция в групата с една победа и две поражения, Мария Лекович вкара 15 точки, Бояна Ковачевич приключи с 11, а "дабъл-дабъл" от 10 точки и 10 борби регистрира Наташа Мак. Първите два отбора от всяка група се класират за следващия етап. За България предстои двубой с аутсайдера в потока Азербайджан у дома на 11 март. В групата е и тимът на Украйна, който е на второ място с две победи и поражение до момента.

ОЩЕ: Саша Везенков блести, безгрешен Олимпиакос на върха седи!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес