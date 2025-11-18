Студио Actualno:

Младежкият национален отбор загуби и се отдалечи от Евро 2027

18 ноември 2025, 22:55 часа 411 прочитания 0 коментара
Младежкият национален отбор загуби и се отдалечи от Евро 2027

Националният отбор на България до 21 години допусна втора загуба в квалификаците за Евро 2027. „Лъвчетата“ гостуваха на Шотландия в петия си мач от квалификационната група „В“ за Евро 2027. За те жалост загубиха с 0:1. Голът, дело на Адедире Мебуде, падна от дузпа в 37-мата минута. През първата част България беше далеч по-активният отбор, а шотландците вкараха при първата си по-сериозна възможност. През втората част играта беше доста по-накъсана, а положения пред двете врати почти изцяло липсваха.

България натискаше, но Шотландия откри резултата при първата си по-сериозна възможност

България U21 започна срещата с връстниците си от Шотландия много силно. Още в 5-тата минута вратарят на „гайдарите“ Раури Адамс спаси удар на Никола Илиев. Най-доброто положение за „лъвчетата“ се откри пред Кристиан Балов, който беше изведен сам срещу вратаря. За жалост Балов пропусна, след като не успя да преодолее Адамс. При първото по-сериозно положения за Шотландия падна и единственият гол в мача. След като „гайдарите“ изпълниха корнер, Теодор Иванов игра по непозволен начин в наказателното поле и съдията даде дузпа за домакините. Адедире Мебуде изпрати Пламен Андреев в грешния ъгъл и се разписа.

Още: Юношите на България удариха Молдова на престижен турнир на УЕФА

България U21

България е на 4-то място в групата със 7 точки от 5 мача

През второто полувреме и двата отбора не създадоха почти никакви положения. В крайна сметка резултатът не се промени и България загуби с минималното 0:1. „Лъвчетата“ остават на 4-то място в групата със 7 точки след изиграването на първите им 5 мача. Шотланддия и Чехия са на съответно 3-то и 2-ро място, с по 10 точки, но „гайдарите“ са изиграли един мач повече. Лидер в групата е Португалия. „Мореплавателите“ спечелиха 13 точки в 5 мача, като вкараха 21 гола и не допуснаха нито един във вратата си.

Още: Селекционерът на България: Не съм идиот! Сам ще си тръгна, ако няма резултати!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Младежки национален отбор Европейско първенство за юноши 2017
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес