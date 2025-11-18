Младежкият национален отбор загуби и се отдалечи от Евро 2027

Националният отбор на България до 21 години допусна втора загуба в квалификаците за Евро 2027. „Лъвчетата“ гостуваха на Шотландия в петия си мач от квалификационната група „В“ за Евро 2027. За те жалост загубиха с 0:1. Голът, дело на Адедире Мебуде, падна от дузпа в 37-мата минута. През първата част България беше далеч по-активният отбор, а шотландците вкараха при първата си по-сериозна възможност. През втората част играта беше доста по-накъсана, а положения пред двете врати почти изцяло липсваха.

България натискаше, но Шотландия откри резултата при първата си по-сериозна възможност

България U21 започна срещата с връстниците си от Шотландия много силно. Още в 5-тата минута вратарят на „гайдарите“ Раури Адамс спаси удар на Никола Илиев. Най-доброто положение за „лъвчетата“ се откри пред Кристиан Балов, който беше изведен сам срещу вратаря. За жалост Балов пропусна, след като не успя да преодолее Адамс. При първото по-сериозно положения за Шотландия падна и единственият гол в мача. След като „гайдарите“ изпълниха корнер, Теодор Иванов игра по непозволен начин в наказателното поле и съдията даде дузпа за домакините. Адедире Мебуде изпрати Пламен Андреев в грешния ъгъл и се разписа.

България е на 4-то място в групата със 7 точки от 5 мача

През второто полувреме и двата отбора не създадоха почти никакви положения. В крайна сметка резултатът не се промени и България загуби с минималното 0:1. „Лъвчетата“ остават на 4-то място в групата със 7 точки след изиграването на първите им 5 мача. Шотланддия и Чехия са на съответно 3-то и 2-ро място, с по 10 точки, но „гайдарите“ са изиграли един мач повече. Лидер в групата е Португалия. „Мореплавателите“ спечелиха 13 точки в 5 мача, като вкараха 21 гола и не допуснаха нито един във вратата си.

