Най-важните новини за деня: 18 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 ноември 2025 г.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД: КИСЕЛОВА НЕ МОЖЕ ДА СПИРА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА РАДЕВ ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЕВРОТО

Председателят на парламента Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото. Това се посочва в определение Конституционния съд, съобщиха от съда. Според определението председателят на Народното събрание няма право сам да тълкува законовите изисквания, които определят кога е допустимо провеждането на национален референдум, нито да спира предложение, внесено от субект, овластен със закон. Според Конституционния съд това правомощие принадлежи единствено на парламента.

КРАСЕН СТАНЧЕВ: БЮДЖЕТ 2026 Е ИЛЮЗОРЕН И НАРИСУВАН (ВИДЕО)

Бюджет 2026 е илюзорен и нарисуван. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика. Той отговори на въпроса защо бюджетът за догодина, първият в евро, е толкова критикуван: “Защото е илюзорен. Защото е нарисуван. Подобен такъв бюджет имаше през 1996 г. Той беше приет на 25 май. И той беше нарисуван, защото този размер на дефицита беше постигнат с една заповед на тогавашния най-голям собственик на предприятия в България – министъра на икономиката. И той забрани на предприятията в индустрията, които тогава бяха доста повече отколкото сега, да си връщат заемите на банките.

СЛЕД ПИСМОТО НА ПЕЕВСКИ: ФИНАНСОВИЯТ МИНИСТЪР НЕ ИЗКЛЮЧИ ОПЦИЯТА ЗА КОЛЕДНИ ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ

Финансовият министър Теменужка Петкова не изключи възможността проектобюджет 2026 в крайна сметка да включи коледни добавки за пенсионерите. Темата беше повдигната от медиите на 18 ноември, след като лидерът на "ДПС-Ново начало" - санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - изпрати писмо до министъра на финансите, с което показа, че се е загрижил за пенсионерите. Той поиска коледни надбавки за тях в размер на 110 лв. и обяви, че депутатите от партията му щели да спомогнат със своите заплати за декември - ход, който би бил определен от мнозина като популистки.

НОВИЯТ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ: ПАРКИРАНЕТО ПОСКЪПВА, НО НОСИ 35 МЛН. ЛВ. ЗА КВАРТАЛИТЕ

Покрай увеличаването на цените и разширяването на синята и зелената зона за паркиране в София беше пропусната друга важна тема – а именно, че вече част от приходите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) от платеното паркиране ще влизат директно в бюджета на районите и ще се инвестират в кварталите. Така най-накрая паркирането ще спре да бъде само разход за хората и ще започне да бъде инвестиция директно в качеството им на живот.

НАМАЛИХМЕ АНТИБИОТИЦИТЕ, НО СМЪРТОНОСНА ЗАПЛАХА ДЕБНЕ ВЪВ ВСЯКА БОЛНИЦА

Въвеждането на електронните рецепти у нас е дало положителен ефект. Данните сочат, че България е успяла да намали употребата на антибиотици в следствие на мярката.

ПЪРВИ РОКАДИ НА СПЕЦОВ: ОСВОБОДЕН Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"

Новоназначеният от властта особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов извърши първата си кадрова промяна. С решение в сряда бившият шеф на НАП освободи Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас". По този начин Меняхин вече не е овластен и да представлява рафинерията, а тази роля остава единствено за Спецов. Самият Меняхин остава само член на управителния съвет на дружеството.

СЛЕД АБСУРД С ДИЗЕЛ В НАЙЛОНОВ ПЛИК: БПГА ПРИЗОВА ХОРАТА ДА НЕ СЕ ЗАПАСЯВАТ С ГОРИВО

Румен Спецов ще се справи като особен управител на "Лукойл", защото познава пазара - както на дребно, така и на едро. Това мнение изрази Светослав Бенчев, председателят на Националната петролна и газова асоциация в ефира на Нова телевизия. Най-важното според него си остава кой ще бъде евентуалният купувач. "Не мисля, че има каквото и да е укриване на данъци. Проиграхме вариантите, държавата е готова. Надявам се да се намери стратегически инвеститор", коментира той.

"НЕ Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ": УНГАРСКИ АНАЛИЗ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ЕС, С ХВАЛБА ЗА БЪЛГАРИЯ

Евростат наскоро публикува поредица от икономически новини, които обрисуваха смесена картина: някои страни от Европейския съюз отбелязаха силен икономически растеж, други – слаб, а безработицата е едновременно висока и ниска, пише The European Conservative - издание, базирано в Унгария, което е известно с анти-ЕС позициите си.

РУСИЯ ГУБИ ПОВЕЧЕ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА, ОТКОЛКОТО НАБИРА. НЕ ГУБИ ОБАЧЕ ДОСТАТЪЧНО ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

По официални данни от руското военно министерство, набирането на нови войници за руската армия все още остава на нивото, което беше пак официално отчетено от Русия през миналата година. Това показва анализ на руското издание "Важни истории", в който има изнесени много данни и статистическа разбивка на картината.

БЕЗ ТОК В РУСИЯ: КАРТИНА НА АВАРИИТЕ И КАКЪВ Е ЕФЕКТЪТ ОТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

Аварийните ситуации и авариите в руската електропреносна мрежа стават все по-чести. Дотук през 2025 година официално са регистрирани над 4000 аварии, но само 1 от 10 се дължи на украински въздушни атаки. Всичко друго е заради амортизацията на мрежата и старостта ѝ - 40% от такива фактори, а 19% при планирани ремонти. Самата мрежа е амортизирана приблизително на 80%, пише "Новая газета" в огромен материал.

А ПАРИ ЗА 100 RAFALE ЗА УКРАЙНА? ЩЕ ИМА, ПО-ЛОШОТО Е, ЧЕ НАТО ПОЛУЧАВА ГОЛЯМ ПОДАРЪК: РУСКИ И АМЕРИКАНСКИ АНАЛИЗИ

Имат ли пари Киев и Париж, за да изпълнят заявения меморандум за 100 изтребителя Rafale за Украйна до 2035 година? В материал на The Wall Street Journal се изказват сериозни съмнения, че това е осъществимо от финансова гледна точка.

FT: ЕВРОПА ГУБИ СИЛИ, СВЕТЪТ ДИКТУВА НОВИ ПРАВИЛА

Европа е формирала световния ред векове наред, но днес тя се оказва под все по-голям натиск, пише Гидиън Рейчман, международен анализатор за Financial Times. Според Рейчман слабостта на Европа във военно отношение подкопава силата ѝ в търговията – и това е само едно от проявленията на по-дълбоки структурни проблеми. Въпреки желанието на Урсула фон дер Лайен да създаде "геополитическа комисия", ЕС все повече бива изместван в ключови конфликти - от войната в Украйна до Газа и Судан.

ТЕЖЪК СРИВ В МРЕЖАТА НА "CLOUDFLARE": ХИЛЯДИ САЙТОВЕ ПО СВЕТА И У НАС БЯХА ЗАСЕГНАТИ

Приблизително 20% от всички сайтове в световен мащаб бяха засегнати от срива в интернет инфраструктурата на "Cloudflare", информира BBC. Сред потърпевшите бяха социалната медия "X" и чатботът ChatGPT, Facebook, AWS (Amazon Web Services), Canva, Spotify и много други. Проблемът засегна и огромен брой български сайтове, онлайн магазини, медии и информационни агенции.

ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ СИ НЯМАМЕ ЕДИН ТРОЙ ПАРЪТ?

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.