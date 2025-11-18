В Румъния разочаровани: България привлича три пъти повече британски туристи от нас

„България привлича три пъти повече британски туристи от Румъния. Какви са причините за това - отговорът търси румънското издание Newsweek.ro. Британците предпочитат новоизградените курорти в България и съседните крайбрежни райони. Въпреки настоящата икономическа несигурност във Великобритания и други части на Европа, британският пазар продължава да бъде стратегически важен за българския туризъм.

Още: Пак ни изпревариха: Румъния реши проблема с "Лукойл"

Според данни на Министерството на туризма на България 253 000 британски туристи са посетили страната през първите девет месеца на 2025 г., което е с 4,9% повече в сравнение с предходната година. За същия период в Румъния са пристигнали 98 000 британски туристи, което представлява увеличение с почти 14 % в сравнение със същия период на 2024 г. Това поставя Великобритания на четвърто място по брой чуждестранни туристи в Румъния, след Германия, Италия и Израел. Британските туристи предпочитат големите градове, но и селските райони, привлечени от автентичните ценности и местната кухня“, се казва още м материала.

Още: Оспорвана надпревара: 15 са кандидатите за кмет на Букурещ