От Левски следят зорко: "Сините" опровергаха медийна информация с коментар под публикация във Фейсбук

Медийният отдел на Левски демонстрира, че следи зорко публикаците, в които се споменава името на клуба. Администраторите на Фейсбук страницата на "сините" написаха коментар под журналистически материал за интерес на столичния гранд към новото бижу на втородивизионния Вихрен Сандански - Лео Пимента. От "Герена" отрекоха информацията и призоваха при подобни въпроси редакторите да се обръщат към медийния отдел на клуба.

Левски отговаря на новини във Фейсбук

"Пожелаваме му успех, но твърдението, че имаме интерес към този играч, не отговаря на истината. При подобни въпроси винаги можете да се обръщате към медийния екип на клуба", написаха от Левски. Тъй като в новината се оповестява и за интерес от ЦСКА, от bTV Спорт отговориха, като попитаха ЦСКА дали имат да кажат нещо.

Пимента е на 25 години и има накъде да се развива. Изявите му не останаха незабелязани от елитните грандове, които пратили емисари да следят представянето му. В информацията се сочи още, че няколко клуба са отправили запитвания до Вихрен за цената му. Говори се, че президентът на клуба Коко Динев едва ли би пуснал играч под 250 000 лева.

По последна информация главния скаут на „армейците“ Методи Томанов по време на мача между Вихрен и Миньор Перник. Босът на „червените“ дори е говорил с крилото за евентуалния му трансфер в състава на Христо Янев. От ЦСКА също така са се свързали и с шефа на клуба от Сандански Коко Динев, за да стартират преговори за бразилеца.