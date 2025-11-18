След украинските удари: Обявиха извънредно положение в "ДНР", половин милион души са без ток (ВИДЕО)

В самопровъзгласилата се Донецка народна република въведоха режим на извънредно положение. Това става ясно от указ на назначения за управляващ на ДНР Денис Пушилин. Решението идва вследствие на мащабната украинска атака срещу енергийната система на „републиката“. В резултат на нападението бяха повредени ТЕЦ „Зуевская“ и „Старобешевская“.

След украинските удари по ТЕЦ „Зуйска“ и „Старобешивска“, около половин милион души, 65% от населението в рускоокупираната „ДНР“, са останали без ток. Въведени са извънредни мерки, като отоплението, водоснабдяването и ключовите услуги са нарушени в целия регион.

Ще работят само онези училища и предучилищни заведения, в които се подава топла вода. Също така са спрени котелните и станциите за пречистване на вода, което доведе до прекъсвания в отоплението и водоснабдяването в жилищни сгради и социални обекти. Завладеният от Русия регион остана без ток след ударите на ВСУ първо на 17 ноември, а след това и на 18 ноември. Последните удари бяха по ТЕЦ „Зуевская“ и „Старобешевская“, а по-късно информацията беше потвърдена от ВСУ.

Според геолокализация на видеокадри от атаката, направени от украинския телеграм канал Supernova+, ударът е засегнал главната турбинна зала на ТЕЦ "Зуеская", в която се помещават парните турбини и генераторите на електроцентралата. Инсталираната мощност в ТЕЦ "Зуевская" в края на 2013 година е била 1270 MW. По това време са работили четири енергоблока с мощност на блоковете 325, 320, 300 и 325 MW.