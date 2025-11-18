Испания мобилизира 615 милиона евро военна помощ за Украйна

Министър-председателят на Испания Педро Санчес обяви днес, че Испания ще отпусне на Украйна военна помощ на стойност 615 милиона евро, предаде ЕФЕ. Той говори на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в иберийската страна.

По-рано днес президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна в Испания с производители на оръжие и стоки от сферата на отбраната. "Високотехнологични радари, технологии за дронове, критично важно оборудване – всичко това означава по-добра защита за човешкия живот", написа самият президент в профила си във Facebook.

Той добавя, че ще обсъди укрепването на отбранителната промишленост на Украйна и Испания с домакина си, испанския премиер Педро Санчес, както и с министъра на отбраната на Испания Маргарита Роблес. "Колкото повече двустранни връзки създаваме със страните от ЕС, толкова по-интегрирани ставаме с Европа", посочва Зеленски.

