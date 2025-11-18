Студио Actualno:

Испания мобилизира 615 милиона евро военна помощ за Украйна

18 ноември 2025, 22:30 часа 406 прочитания 0 коментара
Испания мобилизира 615 милиона евро военна помощ за Украйна

Министър-председателят на Испания Педро Санчес обяви днес, че Испания ще отпусне на Украйна военна помощ на стойност 615 милиона евро, предаде ЕФЕ. Той говори на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в иберийската страна. 

Още: Руски източник: Украйна атакува Воронеж с балистични ракети, вероятно "Сапсан". Москва готви мощни удари до 48 часа?

По-рано днес президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна в Испания с производители на оръжие и стоки от сферата на отбраната. "Високотехнологични радари, технологии за дронове, критично важно оборудване – всичко това означава по-добра защита за човешкия живот", написа самият президент в профила си във Facebook.

Още: Зеленски се срещна с производители на оръжие в Испания (СНИМКИ)

Той добавя, че ще обсъди укрепването на отбранителната промишленост на Украйна и Испания с домакина си, испанския премиер Педро Санчес, както и с министъра на отбраната на Испания Маргарита Роблес. "Колкото повече двустранни връзки създаваме със страните от ЕС, толкова по-интегрирани ставаме с Европа", посочва Зеленски.

Още: Украйна нанесе удар с ракети ATACMS, дронове затвориха московски летища (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Испания военна помощ Педро Санчес война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес