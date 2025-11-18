Войната в Украйна:

Семейството на Наум Шопов отбеляза много специален ден (СНИМКИ)

18 ноември 2025, 20:17 часа 0 коментара
Семейството на Наум Шопов отбеляза много специален ден (СНИМКИ)

За половинката на актьора Наум Шопов - Теа - вчерашния ден е много специален. Датата 17 ноември се оказа важна не само за инфлуеснърката, но и за нейната близначка Ая. С пост в социалните мрежи, пълен с носталгия и скъпи спомени, Теа Минкова разкри пред своите последователи защо този ден е толкова необикновен, както за нея, така и за Наум. 

Теа се върна назад във времето и си припомни как заедно със сестра си са чакали рождения си ден в полунощ. "В нашата стая с плакати на Джъстин Тимбърлейк, Аврил Лавин, "Бягство от затвора", "Здрач" и Робърт Патисън". 

Когато порастват всяка поема по своя път, но остават все така близки. 

Датата придобива още по-голямо значение, когато Наум предлага брак на Теа. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На този ден през 2018 г. се сгодихме с Наум. Спомням си как изобщо не ми се ходеше на drift show, а то се оказа, че две коли ще дрифтят, ще спрат… и Наум ще коленичи с най-милия въпрос.

След раждането на Амая, вълнението на рождения ден е още по-голямо. "Тази сутрин ме събуди с думите: "Хайде, кралицата да се събужда", споделя Теа за дъщеря си. 

В края на текста към снимките си в Instagram, Теа подчерта още веднъж колко важна за нея е дата 17 ноември и уточни, че 30-тата годишнина с нейната близначка е била незабравима - пълна със забавления, близки хора и дори бели гълъби. 

Специалните жени в живота на Шопов

Със няколко семейни снимки, Шопов също отбеляза празника на двете жени, като написа: "Толкова голяма част от живота ми сте вие двете, че не знам какво щях да правя без вас."

Той се пошегува, като допълни с "Най-малкото кой щеше да ми дава толкова много акъл..." и подчерта, че обичта си към Теа и Ая.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Наум Шопов Теа Минкова
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес