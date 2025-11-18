Семейството на Наум Шопов отбеляза много специален ден (СНИМКИ)

За половинката на актьора Наум Шопов - Теа - вчерашния ден е много специален. Датата 17 ноември се оказа важна не само за инфлуеснърката, но и за нейната близначка Ая. С пост в социалните мрежи, пълен с носталгия и скъпи спомени, Теа Минкова разкри пред своите последователи защо този ден е толкова необикновен, както за нея, така и за Наум.

Теа се върна назад във времето и си припомни как заедно със сестра си са чакали рождения си ден в полунощ. "В нашата стая с плакати на Джъстин Тимбърлейк, Аврил Лавин, "Бягство от затвора", "Здрач" и Робърт Патисън".

Когато порастват всяка поема по своя път, но остават все така близки.

Датата придобива още по-голямо значение, когато Наум предлага брак на Теа.

На този ден през 2018 г. се сгодихме с Наум. Спомням си как изобщо не ми се ходеше на drift show, а то се оказа, че две коли ще дрифтят, ще спрат… и Наум ще коленичи с най-милия въпрос.

След раждането на Амая, вълнението на рождения ден е още по-голямо. "Тази сутрин ме събуди с думите: "Хайде, кралицата да се събужда", споделя Теа за дъщеря си.

В края на текста към снимките си в Instagram, Теа подчерта още веднъж колко важна за нея е дата 17 ноември и уточни, че 30-тата годишнина с нейната близначка е била незабравима - пълна със забавления, близки хора и дори бели гълъби.

Специалните жени в живота на Шопов

Със няколко семейни снимки, Шопов също отбеляза празника на двете жени, като написа: "Толкова голяма част от живота ми сте вие двете, че не знам какво щях да правя без вас."

Той се пошегува, като допълни с "Най-малкото кой щеше да ми дава толкова много акъл..." и подчерта, че обичта си към Теа и Ая.