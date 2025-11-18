Знаете ли защо се получават сенки и торбички под очите?

Независимо дали причината е вечер с приятели, плачещо бебе или обикновена безсъние, всички знаем, че липсата на сън се отразява на тялото ни. Освен умора и жажда за кафе, лошият сън може да ни накара да се мръщим на тъмните, подпухнали сенки под очите ни. Някои от нас са толкова притеснени от тези "торбички под очите", че правят всичко възможно, за да ги премахнат с овлажняващи кремове, химически пилинг или дори избелители за кожа.

Снимка: iStock

Но торбичките под очите и тъмните кръгове се различават по важни начини. Подуването под очите, което причинява "торбички", обикновено се дължи на фактори от околната среда, като лош сън или прекалено много сол. Тъмните кръгове обаче се влияят от структурата на лицето ни и макар че лошият сън може да ги подчертае, някои хора могат да спят като бебета всеки ден и все пак да имат тъмни кръгове.

Още: Революционно: Имплант връща зрението на незрящи

Разбирането на причините за торбичките под очите и тъмните кръгове може да помогне да се определи дали те трябва да бъдат лекувани, или просто да се приемат като част от естественото разнообразие на човешкото лице, пише "Popular Science".

Защо ни интересуват торбичките под очите

Снимка: iStock

Няколко сантиметра кожа под очите играят огромна роля в нежните сигнали за социален статус, казва Тануж Накра, окулофациален пластичен хирург в Медицинския факултет на Университета на Тексас в Остин. "Когато има тъмнина в областта под очите, това може да изразява нежелани психологически състояния или емоции, или физически състояния, като умора, болест, сънливост и незаинтересованост, или сериозни медицински състояния, като рак или чернодробни заболявания", обяснява той.

Още: Симптом за висок холестерол, който се появява по окото

Но това невинаги е така. Много млади, здрави и добре наспали се хора също могат да имат тъмни кръгове под очите. За да разберем защо, трябва да се вгледаме под кожата, в слоевете от кости и мускули, които съставляват лицето. В долния край на очната кухина се намира важно сухожилие, наречено орбикуларно задържащо сухожилие (ORL), което държи кожата под очите ни на място. Някои хора, казва Накра, просто са родени с по-стегнато ORL, което се вижда повече под кожата им, което води до появата на тъмни кръгове в областта под очите.

Снимка: iStock

Сенките под очите могат да бъдат резултат и от естествено тънка, бледа кожа около очите. Това може да направи по-видим орбикуларния мускул – структура с формата на слънчеви очила, която ни помага да мигаме. Този по-тъмен цвят може да се види през кожата като тъмни кръгове.

Как лошият сън влошава торбичките под очите

По-стегнатото ОРЛ, бледата кожа и видимата орбикуларна мускулатура са черти, които може да наследим от родителите си и които могат да създадат вид на тъмни кръгове под очите. Въпреки това, тези наследствени тъмни кръгове често несправедливо се приписват на лошото здраве или сън, обяснява Накра.

Снимка: iStock

Когато ядем особено солена храна или не спим добре, лицата ни могат да се променят леко поради подуване или, както учените наричат това явление, оток. Под лицето ни се намира постоянно променяща се речна делта от кръвоносни съдове и артерии, които пренасят жизненоважен кислород към тъканите ни. "Тези артерии са склонни да пропускат леко и течност от артериите се излива в тъканите", казва Накра. Това подуване може да причини торбички под очите и да подчертае естествено тъмния цвят на кожата под очите, пише "Popular Science".

Още: Какво е правилото за очите 20-20-20 и как то може да подобри зрението

Лошият сън не е единственият фактор от околната среда, който може да доведе до торбички под очите. Външната ни кожа и лигаменти са разделени от слой мазнина. Тежкото недохранване води до загуба на този мастен слой, което може да увеличи видимостта на подлежащите лигаменти, засилвайки появата на тъмни кръгове. В по-малка степен естественото стареене може да доведе до изтъняване на кожата и намаляване на мазнините и еластичността на лицето, което може да подчертае както торбичките под очите, така и тъмните кръгове.

Снимка: iStock

Хиперпигментацията, при която някои области на кожата са по-тъмни от други, също може да причини тъмни кръгове. Клетките, наречени меланоцити, определят естествения цвят на кожата ни чрез освобождаването на пигмента меланин. "Хората могат да получат хиперпигментация в областта под очите от възпаление около очите, от излагане на слънце, от дразнене", казва Накра. Това означава, че хората с по-тъмна кожа са изложени на по-голям риск от развитие на тъмни кръгове под очите, свързани с меланина. В редки случаи химически увредените червени кръвни клетки, които освобождават хемосидерин, богат на желязо, могат да причинят тъмни кръгове. Заболявания като хронична венозна недостатъчност, при която увредените вени се борят да върнат кръвта към сърцето, могат да доведат до отслабена циркулация и изтичане на хемосидерин в областта под очите. Този тип обезцветяване може да се появи и по цялото тяло поради хронично заболяване или травма.

Как да се справим с торбичките под очите

Накра казва, че ако торбичките под очите или тъмните кръгове се окажат симптоми на основно заболяване, те могат да бъдат полезни индикатори за бъдещо лечение. Промените в начина на живот могат да помогнат за намаляване на подпухналостта на очите. Друга възможност е да се използват кремове за очи, съдържащи химикали като кофеин, който намалява притока на кръв към кожата около очите и помага за успокояване на подуването.

Снимка: iStock

Ако тъмните кръгове се дължат на структурни особености на лицето, възможностите са по-ограничени. Тънката кожа може да се прикрие с коректор, а някои скъпи кремове за очи съдържат химикали, които пречат на проникването на светлината през кожата, което допълнително намалява лилавото оцветяване на мускулите под кожата. Но понякога единственият вариант е да приемем отличителните черти на лицето си.

Още: Тази грешка я допускат мнозина, но не знаят, че тя може да образува торбички под очите

Така че, следващия път, когато се събудите и погледнете в огледалото, не забравяйте, че торбичките под очите и тъмните кръгове могат да бъдат естествена черта на лицето ни, толкова отличителна, колкото и луничките или бенките, пише още "Popular Science".