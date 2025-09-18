Аспект на деня и фаза на луната на 19 септември 2025 г. Предизвикателството на Марс във Везни

На 19 септември 2025 г. Луната е намаляваща. 27-и лунен от 04:22 ч. На този ден Марс ще се намира в знака на Везните. Това е ден за работа в екип. Първо, трябва да установите или заздравите взаимоотношенията си с колегите. Може да поканите всички на обяд в офиса или отидете на кафене след работа. Разбира се, всеки е различен в екип, така че не е задължително да сте приятели, но поддържането на добри отношения е много важно.

Приятели

Сега ще имате повишена нужда от общуване с приятели. Не пренебрегвайте това желание! Срещнете се с няколко приятелки или просто си поговорете по телефона с най-добрия си приятел, обсъждайки последните новини. Марс във Везни благоприятства контактите с приятни хора. Възползвайте се от това и се насладете на общуването.

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден е удачно, но трябва да имате предвид, че косата ще расте много бавно, което е добре, ако искате да запазите за по-дълго време формата на прическата си. Образите от сънищата на този ден са много символични и изискват правилно тълкуване.

Снимки: iStock

