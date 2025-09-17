40 г. на сцената: Първата дама на рока Милена Славова в Студио Actualno (ВИДЕО)

На 13 октомври в Зала 1 на НДК първата дама на рока Милена Славова ще отпразнува 40 години на сцена под мотото "40 години НЕ'АМ НЕРВИ". На сцената до нея ще излязат и емблематични фигури от българската музикална сцена като Иван Несторов – Амебата и Димитър Ковачев – Фънки (ЕРА), Денис Ризов и Звезди Керемедчиев (Ахат), Васо Гюров (Ревю), Емо Анчев (Конкурент), Искрен Пецов, Исус Ангелов и Васко Кръпката.

В бенда на Милена са изключителните музиканти - виртуози: Добромир Вълков, Явор Деспотов, Станислав Георгиев, Мартин Малкодански и Венцислав Мицов. В концерта ще участва и струнен състав на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов.

Специално в предаването "Студио Actualno" Милена разказа какво е да бъдеш 40 години на музикалната сцена.

Усещат ли се тези 40 години на сцена или са просто цифра?

Само като цифра. Защото рокът е е постоянен купон. Аз въобще не ги усещам тези години. Майка ми като беше жива и я питах на колко години ставам, когато имам рожден ден и тя ми казваше. Но откакто нея я няма - мен не ме интересува.

Знаем, че с Вас на 13 октомври ще бъдат култови имена от българската музикална сцена. Как успяхте да съберете на едно място всички рок легенди?

Това са хора, с които съм имала освен приятелски отношения и служебни - по сцени, по концерти, по турнета. И сега имаме удоволствието да върнем тази енергия на сцената, това, което е било преди. Ние сме едно семейство.

Какво може да очаква публиката?

Не искам да издавам съвсем, за да може да има някакъв ефект на изненада, но първата част ще бъде официалната. С Врачанската филхармония правим много готина комбинация между класика и рок. Във втората част обаче вече яхваме метлите.

Казвайки 40 години на сцена, кое е нещото, което искаш публиката да запомни за Милена Славова?

Много е интересно, че аз ако нямам публика, ще спра да се занимавам с музика. Защото няма да имам тази енергия, която непрестанно ме човърка. Не знам още колко време ще продължа да пея, нямам представа дали ще продължа да пиша музика, но тази енергия, която давам и получавам на концертите, този енергиен кръговрат, в момента, в който започне да се отсява , със сигурност вече ще трябва да приключа. Но защо да спираш, ако имаш още какво да кажеш с музиката си?

Цялото интервю вижте във видеото.