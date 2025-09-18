Гонзо, Гонзо... какъв автогол си вкара с онова "ще видим след 2-3 години къде ще бъде България"

Поредно обновяване на ранглистата на ФИФА и поредни закачки с Георги Иванов - Гонзо. И с право, след като преди малко повече от две години тогавашният директор на националните отбори по футбол се закани гръмко, че България ще расте нагоре в световната класация. Тогава България заемаше 77-мо място в ранглистата на ФИФА, а Гонзо каза "ще си говорим след 2-3 години". Говорим си две години по-късно - България е на 86-то място.

Говорим си 2 години след заканата на Гонзо - България не прогресира, а регресира

След като допусна загуби от Испания и Грузия, България се срина с още две места в класирането и вече е 86-та, като бе задмината от футболни сили като Уганда и Кюрасао. Съжалявам за иронията, но тя си е съвсем заслужена. Националният отбор по футбол не само че не прогресира от две години насам, но и продължава да се срива. А след само два мача в световните квалификации вече може да се заключи, че отново ще гледаме световното пред телевизорите.

Отброяваме годините на загубени поколения

Последният голям форум за страната ни бе през далечната 2004-та. Оттогава само отброяваме годините на загубени поколения в страна, която изобилства от таланти, но е осакатена откъм ръководители с ясна визия и стратегия за развитие. Първо бе Борислав Михайлов, чието близо 20-годишно управление не доведе и до един сносен резултат на националния отбор. А сега и неговият наследник Георги Иванов върви по неговите стъпки - още преди дори да седне на президентското кресло.

От 77-мо място до... 86-то място

Днес медиите отново припомнят култовото изказване на Гонзо пред Sportal.bg от лятото на 2023-та: "Ние в момента сме послали една добра основа, от която можем да стартираме. Това няма да стане веднага, но след 2-3 години България ще има резултати. Сега сме 8-ми август, ще си говорим след 3 години България къде ще бъде. Гледам коментари, че ние сме на 77-мо място. Да, но ще видим след 2 години къде ще сме, след 3. Ще поживеем, ще видим."

Поживяхме, видяхме. България е с девет места по-назад отпреди 2 години. Това изказване на Гонзо се оказа чист автогол, защото при всяко обновяване на ранглистата на ФИФА ще продължава да се напомня какво обеща той и какво се случи на практика. А пак от същото интервю трябва да се припомни и друг цитат: "В момента от година и половина нашите национални отбори са направени така и са структурирани по такъв начин, че по нищо не отстъпваме на Белгия, на Швейцария, на Холандия. Говоря за треньори, диетолози, психолози, GPS-системи, говоря за камери, анализи, които се правят."

Заблудата, че не отстъпваме с нищо на Нидерландия, Белгия и Швейцария

Да ме извинява Гонзо, но да ни сравнява с Нидерландия, Белгия и Швейцария звучи меко казано налудничаво. Тези страни се позиционират съответно 7-ми, 8-ми и 17-ти в световната ранглиста. И трите се намират в позиция за класиране за Мондиал 2026. И трите развиват футболни таланти, които в даден момент започват да играят във водещи европейски клубове. Защото имат качествени треньори, професионални школи и клубове и перфектни условия за развитие, каквито в България можем само да си мечтаем.

И докато живеем в заблуда, че по нищо не отстъпваме на страни като Нидерландия, Белгия и Швейцария, ще продължаваме да се въртим в омагьосан кръг, както го правим вече повече от 20 години.

Автор: Стефан Йорданов

