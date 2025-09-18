Войната в Украйна:

Украйна няма пари да воюва: Оцелява само благодарение на глупостта на Кремъл

18 септември 2025, 11:27 часа 321 прочитания 0 коментара
Бюджетът на Украйна, който представи кабинетът на страната, е минимум с 16 милиарда долара недостиг. Страната все по-малко може да разчита на финансова помощ от САЩ откакто на президентския пост е Доналд Тръмп. Оказва се, че Украйна се държи финансово (а следователно и военно) само благодарение на помпозната глупост на Кремъл. Това коментира бившият зам.-началник на пресслужбата на украинския президент Олександър Кочетков в профила си във Фейсбук.

В какво се състои глупостта на Кремъл? В това, че чрез устите на пропагандаторите си и чрез такива фигури като зам.-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев Кремъл не спря да отправя заплахи към Европа, а това накара европейските страни да започнат да отпускат значителна помощ на Киев.

Ако Кремъл беше достатъчно умен от самото начало и вместо да заплашва Европа с ракети "Искандер" и "Орешник", се беше заел да я убеди, че няма никаква опасност за нея, ЕС нямаше да поеме ангажимент за финансова подкрепа за Киев и Украйна най-вероятно щеше да е обречена. Ако Москва се беше заела да убеди европейските страни, че единственият й конфликт е със САЩ, а ЕС е скъп партньор и приятел и че никаква агресия не е възможна в посока Европа, тогава ситуацията щеше да бъде съвсем различна. Тогава мнението на Виктор Орбан и Роберт Фицо щеше да се споделя масово сред европейските лидери, те нямаше да считат руската заплаха за сериозна и Украйна щеше да получи само "няколко трохички хуманитарна помощ", казва Кочетков.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
