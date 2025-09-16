Войната в Украйна:

Коя е скритата власт и как расте Пеевски? Явор Божанков в Студио Actualno (ВИДЕО)

16 септември 2025, 17:00 часа 364 прочитания 0 коментара

Завладяна държава е тази държава, в която някой може да бъде арестуван по скалъпени обвинения. Видяхме, че случаят с кмета на Варна е емблематичен. Ако няма върховенство на закона, то няма как да важи само за кмета на Варна. Това заяви в предаването "Студио Actualno" народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков, коментирайки предстоящият вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Скритата власт

По думите на Божанков основание за този вот е и разделението на властите - за да може всяка власт да контролира другата. В България всички знаят, че Росен Желязков не е истинският министър-председател, защото реалният център на власт е при Борисов и Пеевски. То не е и демократично да имаш една официална власт и една скрита: фигура, която изпълнява този длъжност и на втори план друг, който взима реалните решения, изрази мнение Божанков.

Според депутата институциите в България са завладени и те започват да действат срещу своите граждани. “ГЕРБ, които говорят за руското влакче, не пазят ли имунитетите в партия “Възраждане”? Четирима души нападнаха сградата на Европейската комисия, нападнаха полицаи, прокуратурата поиска техните имунитети и точно ГЕРБ и Бойко Борисов отказват да гласуват и да им дадат имунитетите”, каза Божанков.

Той призова ГЕРБ да бъдат по-умерени по темата с руските влакчета. “Всяка седмица настоявам Цончо Ганев да бъде свален като заместник-председател на Народното събрание, отново ГЕРБ отказват”, припомни депутатът.

Божанков изтъкна, че влиянието на ДПС-Ново начало се разширява и теренът на ГЕРБ е част от това.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
политика Интервю Явор Божанков Студио Actualno
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес