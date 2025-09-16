Коя е скритата власт и как расте Пеевски? Явор Божанков в Студио Actualno (ВИДЕО)

Завладяна държава е тази държава, в която някой може да бъде арестуван по скалъпени обвинения. Видяхме, че случаят с кмета на Варна е емблематичен. Ако няма върховенство на закона, то няма как да важи само за кмета на Варна. Това заяви в предаването "Студио Actualno" народният представител от ПП-ДБ Явор Божанков, коментирайки предстоящият вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Скритата власт

По думите на Божанков основание за този вот е и разделението на властите - за да може всяка власт да контролира другата. В България всички знаят, че Росен Желязков не е истинският министър-председател, защото реалният център на власт е при Борисов и Пеевски. То не е и демократично да имаш една официална власт и една скрита: фигура, която изпълнява този длъжност и на втори план друг, който взима реалните решения, изрази мнение Божанков.

Според депутата институциите в България са завладени и те започват да действат срещу своите граждани. “ГЕРБ, които говорят за руското влакче, не пазят ли имунитетите в партия “Възраждане”? Четирима души нападнаха сградата на Европейската комисия, нападнаха полицаи, прокуратурата поиска техните имунитети и точно ГЕРБ и Бойко Борисов отказват да гласуват и да им дадат имунитетите”, каза Божанков.

Той призова ГЕРБ да бъдат по-умерени по темата с руските влакчета. “Всяка седмица настоявам Цончо Ганев да бъде свален като заместник-председател на Народното събрание, отново ГЕРБ отказват”, припомни депутатът.

Божанков изтъкна, че влиянието на ДПС-Ново начало се разширява и теренът на ГЕРБ е част от това.

