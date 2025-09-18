Войната в Украйна:

Според Пеевски и хората му ПП-ДБ са виновни смъртта на полицай

18 септември 2025, 14:07 часа 282 прочитания 0 коментара
Според Пеевски и хората му ПП-ДБ са виновни смъртта на полицай

Смъртта на 50-годишен полицейски служител, починал днес при изпълнение на задълженията си, предизвика напрежение в Народното събрание. Полицаят е бил на служба тази сутрин пред парламента заради демонстрация, организирана от "Продължаваме промяната - Демократична България". На място той се почувствал зле и бил откаран с линейка в болница, където няколко часа по-късно е починал. Причината – сърдечен арест.

От "Пирогов съобщиха, че при пострадалия са установени тежки сърдечни проблеми, а въпреки усилията на екипите животът му не е бил спасен.

"Заради тях умират хора"

В декларация от парламентарната трибуна бившият вътрешен министър, а сега депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, обвини ПП-ДБ за трагичния случай:

"ППДБ постигнаха една от целите си – заради тях да умират хората, които мразят – служителите на силовото ведомство. (...) С безумните си действия убихте един полицай и разплакахте неговите близки", заяви Стоянов и дори добави, че вижда "задоволство" в очите на депутати от коалицията. Още: Парламентът да избира шеф на ДАНС: Борисов е "за", пошегува се за Пеевски и 2013 (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След това той поиска минута мълчание в памет на починалия, което бе уважено.

Реакциите в залата

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов изказа съболезнования към близките, но подчерта, че е "абсолютно недостойно, долно и гнусно" трагедията да бъде политизирана.

Колегата му Васил Пандов определи думите на Стоянов като "недопустим опит за всяване на омраза". Той заяви, че е бил свидетел на инцидента и е разговарял с полицаи, които споделили, че са изтощени и не са знаели как да реагират при реанимацията. "Всеки опит да се политизира този случай ще виси на съвестта на управляващото мнозинство", добави Пандов. Още: Атанасов за сблъсъците с Пеевски: Даде се знак на обществото кой управлява държавата (ВИДЕО)

Изказването му предизвика остра реакция на Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало"), който нарече демонстрацията на ПП-ДБ "нефелен опит да превърнат един обикновен крадец в политически затворник", визирайки задържания кмет на Варна Благомир Коцев. Той нарече ПП-ДБ "обикновени престъпници, които са за затвора".

В атаката се включи и Станислав Анастасов, който предупреди коалицията, че "вече са приключили", като повтори думите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, че "държава ще има с главно Д".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
починал полицай Калин Стоянов 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес