БАЛКАНДЖИ с концерт в София на 1 ноември

Концертът на БАЛКАНДЖИ тази есен ще се състои на 1 ноември, Денят на народните будители и ще е отново в столичния клуб Mixtape 5. Денят на народните будители е официален празник, отдаващ почит на българските просветители, книжовници, революционери и културни дейци, които през вековете са съхранили българския дух и национално съзнание. Ден, на който почитаме делото на великите личности като Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други смели и вдъхновени хора, които чрез слово и книжнина са се борели за пробуждането на националните ни ценности.

Будители са всички родители, учители, просветители, писатели, учени и хора на културата, които с труда си пазят любовта и знанието за нашата идентичност.

Група БАЛКАНДЖИ изпълнява авторски песни, основани на българското народно творчество, като умело ги преплита с рок и метъл елементи. Групата не изпълнява възрожденски песни, но темите за змейове, самодиви, любов, бит и народни приказни герои са неразделна част от тяхното творчество.

Не пропускайте БАЛКАНДЖИ и празника, с който се опитваме да припомним колко е важно да съхраним духа на предците си и да го предадем на нашите деца!

Важна информация за билетите

Билети ще може да намерите от 18 септември в следобедните часове онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна, както и на входа на клуба в деня на концерта, ако има останали. Включително до неделя, 21 септември, цената им ще е 20 лева, а след това от 22 септември и до деня на концерта ще е 25 лева. В деня на събитието цената на пропуските ще е 30 лева. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон.

На този концерт деца и младежи до 17-годишна възраст включително влизат без билет, но с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734 или да получите на входа на клуба. Ако придружителя не е родител, декларацията трябва да е нотариално заверена.

