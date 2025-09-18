Войната в Украйна:

КЗП: Следим продуктите за деца на пазара

18 септември 2025, 13:57 часа 339 прочитания 0 коментара
Основен приоритет в нашата работа е да гарантираме общата безопасност на стоките и услугите на българския пазар, предназначени за деца. Следим внимателно предлаганите продукти за деца – от детски колички до съоръжения на площадки за игри на деца. Това каза Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на Комисия за защита на потребителите (КЗП). Той присъства на откриването на втората година от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу насилието, която е под надслов „Бъди смел, бъди добър“.

Особено значение за нас е контролът върху забраната за продажба на тютюн, тютюневи изделия и свързаните с тях продукти на лица под 18 г., заяви още Колячев.

По думите му КЗП и ДАЗД работят в тясно партньорство при проверка на съответните обекти, за да не се допускат нарушения на безопасността на децата като потребители. С общи усилия можем да изградим среда, в която децата да са защитени, каза още той. Колячев добави, че целта е и родителите да бъдат спокойни за здравето на децата.

Спасиана Кирилова
КЗП деца детски играчки информация 2025
