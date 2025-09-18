Разследват причинена ли е телесна повреда на кмета на Огняново

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. Разследването е започнало с разпит на свидетел. На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на службата му. Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, предава БГНЕС.

Би ме, не съм го бил

Още: "Изпитва злоба, че не съм му дал пари за събора": Говори обвиненият в побой над кмет хотелиер

Припомняме, че кметът Иван Ижбехов разказа вчера, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

Снимка БГНЕС

Той добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият.

Още: Откраднаха голяма сума пари от къща в село Огняново

От своя страна хотелиерът Валентин Четрафилов отрича да го е бил. “Не съм го бил. Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си.

Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита "Защо не даваш пари за събора?". Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми“, каза той пред Нова телевизия.

Още: Борсата в Огняново гори, 17 огнеборци гасят пламъците*