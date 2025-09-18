Австрия депортира 11 афганистанци в Хърватия

Австрия е депортирала днес в Хърватия общо 11 души, шест мъже и пет жени, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на австрийското външно министерство. Седем от хората, пет мъже и две жени, са афганистански граждани. Освен тях са били експулсирани две рускини, една сомалийка и един турчин. През първата половина на годината, според офиса на министъра на вътрешните работи Герхард Карнер, средно по 35 души е трябвало да напускат Австрия на ден.

Няма връзка със срещата на австрийските власти и талибаните

На въпрос на австрийския вестник Die Presse, от офиса подчертаха, че днешните депортации към Хърватия не са резултат от срещата миналата седмица между представители на талибаните и служители на Федералната служба за имиграция и убежище.

На въпросните срещи на представители на талибанското правителство са показани снимки на отделни афганистанци, за да се идентифицират тези, които вече са били осъдени в Афганистан. „По време на технически и оперативни разговори с афганистанската администрация във Виена бяха идентифицирани 30 осъдени афганистански престъпници като част от подготовката за депортиране“, съобщи австрийското министерство на вътрешните работи.

„Дискусиите и сътрудничеството между афганистанската администрация и Федералната служба за имиграция и убежище са необходими за осъществяването на депортирането на престъпници в Афганистан", добави министерството.