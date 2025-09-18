Ще защитава ли НАТО небето на Украйна, след като преди 3 години отказа на Зеленски

Преди три години и половина, в началото на пълномащабната война, западните съюзници отхвърлиха искането на украинския президент Володимир Зеленски да се създаде зона забранена за полети над Украйна. По онова време лидерите на НАТО се тревожеха, че въвеждането на такава зона може да ескалира войната и да въвлече западните военни в пряк конфликт с Русия. Сега след нахлуването на руските дронове в Полша и Румъния, полското правителство поднови дискусиите за създаване на зона без полети над Украйна, за да се предпази от по-нататъшни руски атаки.

"Ако Украйна ни помоли" да сваляме дронове "над нейна територия, това ще бъде в наша полза", каза полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за германски вестник на 16 септември. Той добави, че решението трябва да бъде взето съвместно с партньорите от НАТО и Европейския съюз.

Характерът на руската заплаха се промени, тъй като сега Кремъл разчита повече на масовото производство на дронове с голям обсег, вместо на изтребители. Военни анализатори обаче смятат, че политическите предизвикателства, свързани с налагането от НАТО на зона без полети, остават значителни, а технологичните промени от 2022 г. насам са направили този ход още по-труден от военна гледна точка, пише The New York Times.

Майкъл Карпентър, бивш посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, заяви, че продължава да е малко вероятно Пентагонът да подкрепи налагането на забранена за полети зона над Украйна, защото това би означавало "преминаване към пряка конфронтация".

Ако не се справят, това ще покаже безсилието им. Ако пък се справят - нямат достатъчно запаси

Ако западните съюзници на Украйна наистина се ангажират със защитата на украинското небе, това ще ги изправи пред сериозна дилема. Ако не успеят да спрат руските дронове, това ще разкрие безсилието на НАТО. А ако ги прехванат със скъпи ракети – което, предвид настоящото състояние на тяхната отбрана, е единствената им реалистична опция – това бързо ще изчерпи запасите им.

Впрочем Румъния, независимо, че също бе атакувана от руски дрон миналия уикенд, заяви във вторник, че все още не подкрепя идеята за зона, забранена за полети.

Европа сама не може да спре рояците дронове, с които в момента Русия разполага, предупреди Джъстин Бронк, старши сътрудник, изучаващ военновъздушната мощ и технологии в Кралския институт за обединени служби в Лондон. "Западните военновъздушни сили, особено европейските, не са оборудвани да свалят устойчиво подобни заплахи", казва той.

Реакцията на НАТО на вълната от руски дронове над Полша миналата седмица демонстрира пълната сложност на тази задача. Полски и холандски изтребители с ракети на стойност над 1 милион долара всяка, бяха изпратени да прехванат няколко дрона-примамки, които струваха само по няколко десетки хиляди долари или дори по-малко.

Тази стратегия няма да може да работи, подчертава Бронк. Дори ако се пренебрегнат големите разходи, остава въпросът, че ракетите в производство и на склад просто няма да са достатъчни, за да свалят всички дронове, с които Русия може да наводни всяка зона, забранена за полети.

Единствено украинската армия има нужния опит. Но Европа продължава да се колебае...

Единствената армия в света, която вече се е сблъсквала с масирани атаки с дронове, е Украйна. Тя е разработила многопластова отбранителна система, която включва мобилни огневи екипи, снабдени с ракети и тежки оръжия, изтребители, прехващачи на дронове и системи за електронна война. Работата на тези момчета е изключително трудна. "Нощите са изтощителни; нашите хора летят почти 24 часа без прекъсване, само с кратки почивки за презареждане с гориво - те просто са напълно изтощени", казва Макс, украински пилот на хеликоптер и командир на екипаж, с когото от изданието са се свързали по телефона.

Няколко часа след този телефонен разговор вълна от най-малко 113 руски дрона отново премина украинската граница. Според украинските военновъздушни сили поне 89 от тях са свалени или повредени, а удари са регистрирани на 22 места. Най-малко седем души са били убити. Само от началото на септември над 3500 дрона от различни типове, близо 190 ракети и над 2500 авиобомби са изстреляли руснаците срещу Украйна, заяви Зеленски във вторник.

Говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат отбеляза, че украинските специалисти са готови да обучават европейските съюзници в тази нова форма на водене на война, но подчерта, че "този опит е придобит с цената на кръв".

Според Джъстин Бронк, за да бъдат по-ефективни, европейските изтребители трябва да бъдат оборудвани със системата за усъвършенствано прецизно унищожаване на дронове (Advanced Precision Kill Weapon System), която използва сравнително евтини лазерно насочвани ракети, разработени от BAE Systems, за унищожаване на дронове.

Пол Смит, ръководителят на BAE, обяви на изложение за отбранителни технологии в Лондон миналата седмица, че компанията работи, за да направи тази система, която вече се използва на американски самолети, достъпна за европейски изтребители.

От началото на пълномащабната война Украйна придоби редица западни системи за противовъздушна отбрана, което би опростило процеса на интеграция. Но западните политици остават колебливи.

Младши сержант Олександър Мусиенко, военнослужещ от украинската армия, заяви, че се надява, че нахлуването на Русия в Източна Европа ще промени мнението на западните правителства. "Те може да видят, че заплахата от Русия е по-близо, отколкото си мислят", казва той.