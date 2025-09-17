Войната в Украйна:

Тревогата в обществото ни расте: На какво се дължи това? Анализ на специалиста Александър Миланов (ВИДЕО)

17 септември 2025, 19:30 часа 596 прочитания 0 коментара

11% от тийнейджърите в Европа показват признаци на проблематично поведение в социалните мрежи. Това сочат данните на СЗО за юни тази година. Докладът подчертава и че 1 на 4 момичета на 15 години споделя, че се чувства самотно "през повечето или всички дни", а 17% от хората живеещи в Европа живеят с някакво психично здравословно състояние. 

“Това се получава, защото живеем в едно бързо време, във време на бързи отношения, на бърза комуникация. Не можем да отделим време да се свържем с другия по един автентичен, човешки начин. Свързването с другия означава време, в което да помислим за него, за това, което искаме от него, за това как да комуникираме с него. Във време, в което ние общуваме много бързо, много телеграфно, ако щете, и така нататък, макар, че телеграфно остаряла дума за този начин на общуване, нямаме време за автентичност”, каза клиничния социален работник Александър Миланов в предаването “Студио Actualno”.

Според него онлайн общуването е полезно за поддържането на връзки, но не и за създаването на сигурност и привързаност, защото липсва присъствието, невербалния език и усещането за обективност и споделена реалност. 

Липсата на качествено общуване води до тревожност и до илюзия за интимност, която се разпада при поредица от реални срещи. 

На какво още се дължи тревожността в обществото и какво влияние оказват социалните мрежи - вижте в интервюто.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
социални мрежи психика тревожност Студио Actualno
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес