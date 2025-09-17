Тревогата в обществото ни расте: На какво се дължи това? Анализ на специалиста Александър Миланов (ВИДЕО)

11% от тийнейджърите в Европа показват признаци на проблематично поведение в социалните мрежи. Това сочат данните на СЗО за юни тази година. Докладът подчертава и че 1 на 4 момичета на 15 години споделя, че се чувства самотно "през повечето или всички дни", а 17% от хората живеещи в Европа живеят с някакво психично здравословно състояние.

“Това се получава, защото живеем в едно бързо време, във време на бързи отношения, на бърза комуникация. Не можем да отделим време да се свържем с другия по един автентичен, човешки начин. Свързването с другия означава време, в което да помислим за него, за това, което искаме от него, за това как да комуникираме с него. Във време, в което ние общуваме много бързо, много телеграфно, ако щете, и така нататък, макар, че телеграфно остаряла дума за този начин на общуване, нямаме време за автентичност”, каза клиничния социален работник Александър Миланов в предаването “Студио Actualno”.

Според него онлайн общуването е полезно за поддържането на връзки, но не и за създаването на сигурност и привързаност, защото липсва присъствието, невербалния език и усещането за обективност и споделена реалност.

Липсата на качествено общуване води до тревожност и до илюзия за интимност, която се разпада при поредица от реални срещи.

