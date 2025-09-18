Прокурорският син, хванат с 50 кг марихуана, остава в ареста

31-годишния Николай Маджаров, син на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова, остава в ареста, реши Варненският районен съд. Съдът определи за Маджаров най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", тъй като има опасност да се укрие и да извърши друго престъпление. Той беше задържан с 50 кг марихуана.

Адвокатът му посочи, че обвиняемият не е осъждан, има постоянен адрес и въпреки че има криминални регистрации, той е реабилитиран. Защитата Маджаров поиска по-лека мярка – домашен арест или подписка. От прокуратурата подчертаха богатото криминално минало на задържания и неоспоримите факти при задържането му. Той е с отнета шофьорска книжка, заради отказ да даде проба за алкохол и наркотици. Маджаров е направил пълни самопризнания и е съдействал на следствието.

Предстои обвинението му да бъде прецизирано след като излязат резултатите от физико-химичните анализи на задържаната тревиста маса от рода на конопа, открита във фамилен имот в село Драка, община Средец. В момента Маджаров е с две повдигнати обвинения – за отглеждане и държане на различно количество растения от рода на конопа.

Мярката може да се обжалва в тридневен срок.

В началото на седмицата той беше арестуван при спецакция на антимафиотите в Бургас с 50 кг марихуана. И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.