Полският военен министър, който вчера разкритикува Зеленски, пристигна в Киев (СНИМКИ)

18 септември 2025, 11:55 часа 195 прочитания 0 коментара
Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш тази сутрин пристигна на посещение в украинската столица Киев заедно с делегация от Министерството на националната отбрана и въоръжените сили на Полша. Очаква се той да обсъди с украинския си колега Денис Шмигал военното сътрудничество и по-нататъшната подкрепа за Украйна.

Във вчерашния ден, 17 септември, Кошиняк-Камиш рязко реагира на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, който каза на брифинг, че при масирана руска ракетна атака Полша няма да може да спаси хората. Полският министър нарече това изявление "невярно" и "ненужно" и добави, че не се съмнява в способността и уменията на полските военни да свалят вражески цели.

