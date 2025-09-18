Полският военен министър, който вчера разкритикува Зеленски, пристигна в Киев (СНИМКИ)

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш тази сутрин пристигна на посещение в украинската столица Киев заедно с делегация от Министерството на националната отбрана и въоръжените сили на Полша. Очаква се той да обсъди с украинския си колега Денис Шмигал военното сътрудничество и по-нататъшната подкрепа за Украйна.
#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025
Във вчерашния ден, 17 септември, Кошиняк-Камиш рязко реагира на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, който каза на брифинг, че при масирана руска ракетна атака Полша няма да може да спаси хората. Полският министър нарече това изявление "невярно" и "ненужно" и добави, че не се съмнява в способността и уменията на полските военни да свалят вражески цели.