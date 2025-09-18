Украински дронове "поздравиха" нефтохимически комплекс в Башкирия (ВИДЕО)

Кампанията на Украйна с удари срещу руски петролни обекти продължава с висока скорост. На 18 септември дронове поразиха нефтохимически комплекс в град Салават, намиращ се в Република Башкирия, близо до границата на Русия с Казахстан. Жители съобщиха за експлозии, а на кадри от мястото се вижда стълб черен дим, издигащ се към небето. Впоследствие местният губернатор потвърди нападението срещу съоръжението "Газпром Нефтохим Салават".

Губернаторът: Това е "терористична атака"

"Терористична атака срещу "Газпром Нефтохим Салават". Два безпилотни летателни апарата атакуваха обекта. Няма жертви. Активирани бяха пасивни и активни защитни системи, а охранителният персонал на съоръжението откри огън. Разследваме степента на нанесените щети", написа Радий Хабиров в своя Telegram канал.

⚡️ Massive Explosion in Bashkortostan: Gazprom’s Salavat Petrochemical Plant Hit



A major oil and chemical complex, Gazprom Neftekhim Salavat, has been attacked by fixed-wing drones. pic.twitter.com/R2WmhP2Bwi — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

"В момента гасим пожара, всички служби са на място", допълни той.

Интересно е как удар по легитимни цели като руски петролни обекти от страна на Украйна - защото те поддържат военната машина на Москва - са определяни за "терористични" от руските власти, а атаките на руските сили срещу украински цивилни граждани и граждански обекти всъщност винаги са удари по "военни съоръжения", по прочита на Кремъл и въпреки многобройните доказателства: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО).