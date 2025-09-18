За шпионаж за Русия: Трима задържани във Великобритания

Британската контратерористична полиция арестува двама мъже и една жена в Югоизточна Англия по подозрение в шпионаж в полза на Русия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Всички трима бяха арестувани по подозрение в оказване на помощ на чужда разузнавателна служба, в нарушение на член 3 от Закона за националната сигурност“, заявиха от полицията.

Органите на реда уточниха, че задържаните са отведени в полицейски участък в Лондон след арестите в Есекс.