Аспект на деня и фаза на Луната на 21 ноември 2025 г. График за деня

На 21 ноември 2025 г. Луната е нарастваща, 2-и лунен ден от 08:45 ч. Умът ви ще бъде особено чувствителен към всичко ново и необичайно, което може да доведе до неочаквани открития. Но бъдете внимателни за евентуална разсеяност – по-добре е веднага да запишете важни идеи и споразумения на хартия. Използвайте тази енергия, за да установите бизнес връзки и да получите полезна информация.

График

Посветете сутринта на самоанализ – воденето на дневник ще ви помогне да подредите чувствата си. Дневните часове са идеални за учене, общуване и решаване на неотложни проблеми. Вечерта създайте уютна атмосфера у дома – приглушени светлини, топло одеяло и любимият ви чай ще ви помогнат да възстановите енергийния си баланс. Обърнете специално внимание на общуването с любимите хора – понякога обикновената загриженост означава повече от силни думи. Опитайте се да намерите баланс между активност и почивка, за да запазите енергията си за важни дела.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този ден обикновено са пророчески и служат като намек за изпълнение на вашите жизнени програми. Обикновено се изпълнява скоро.

Снимки: iStock     

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
