Аспект на деня и фаза на Луната на 22 октомври 2025 г. Разберете какво ще промени живота ви

На 22 октомври 2025 г. Луната е намаляваща. 2-ли лунен ден от 8:43 ч. Нептун в Риби ще ни помогне най-накрая да разберем какво точно трябва да се промени в живота ни, за да направим път на новото. Сега раздялата с миналото вече не е просто прищявка, а необходимост, защото без него не можем да продължим напред. Ще осъзнаете, че сте готови да спрете да се борите за това, което е вече е изчерпало своята полезност.

Забавете темпото

Не забравяйте, че на 22 октомври 2025 г. е важно да забавите темпото и да се обърнете навътре. Вероятно свързването с вътрешното ви аз ще ви донесе изобилие от прозрения, които ще окажат дълбоко влияние върху психическото ви състояние. Не бързайте и не вземайте прибързани решения.

Нептун благоприятства тези, които подхождат премерено към планирането на бъдещето си и оценяват рисковете, преди да направят крачка напред. Днес мързелът може да се превърне в необходимо изцеление за душата ви, а не просто в извинение да забравите за нещата.

Сънища и подстригване

Това не е най-подходящият ден за подстригване. Сънищата, които видите няма да носят важна информация - спокойно може да ги забравите.

Снимки: iStock