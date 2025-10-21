Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 22 октомври 2025 г. Разберете какво ще промени живота ви

21 октомври 2025, 12:45 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 22 октомври 2025 г. Разберете какво ще промени живота ви

Съдържание:

На 22 октомври 2025 г. Луната е намаляваща. 2-ли лунен ден от 8:43 ч. Нептун в Риби ще ни помогне най-накрая да разберем какво точно трябва да се промени в живота ни, за да направим път на новото. Сега раздялата с миналото вече не е просто прищявка, а необходимост, защото без него не можем да продължим напред. Ще осъзнаете, че сте готови да спрете да се борите за това, което е вече е изчерпало своята полезност.

Новолуние 2025 година

Забавете темпото

Не забравяйте, че на 22 октомври 2025 г. е важно да забавите темпото и да се обърнете навътре. Вероятно свързването с вътрешното ви аз ще ви донесе изобилие от прозрения, които ще окажат дълбоко влияние върху психическото ви състояние. Не бързайте и не вземайте прибързани решения.

Нептун благоприятства тези, които подхождат премерено към планирането на бъдещето си и оценяват рисковете, преди да направят крачка напред. Днес мързелът може да се превърне в необходимо изцеление за душата ви, а не просто в извинение да забравите за нещата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълнолуние 2025 година  

Сънища и подстригване

Това не е най-подходящият ден за подстригване. Сънищата, които видите няма да носят важна информация - спокойно може да ги забравите. 

Новолуние на 21 октомври 2025 г. Съвети за всички зодии

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес