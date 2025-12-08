МВР с голямо закъснение призна за стрелба пред столичен мол в час пик

Стрелба посред бял ден в центъра на София - на 4 септември 2025 г. е бил произведен изстрел в една от най-натоварените точки на столицата, и то в час пик. Това потвърди Столичната дирекция на вътрешнте работи (СДВР) пред Actualno.com чрез отговор на въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Интерес буди фактът, че след инцидента, случил се около 18 ч. пред МОЛ София преди три месеца, нямаше официално съобщение на МВР или СДВР.

МВР не обяви нищо официално след инцидента

Попитахме ведомството състояла ли се е стрелба, след като такова изявление направиха от гражданско сдружение "БОЕЦ" в профила си във Facebook на 17 ноември. Според тяхната информация инцидентът се е случил на 3 септември 2025 г. в 18:24 часа на бул. "Александър Стамболийски", в близост до ул. "Опълченска". От отговора на МВР става ясно, че въпросната стрелба е станала на следващия ден.

От "БОЕЦ" твърдяха, че тогава двама мъже влизат в магазин от известна търговска верига. Секунди по-късно други трима откъм булеварда откриват стрелба към тях, насочена към вътрешността на обекта. По информация на сдружението - атакуваните отвръщат с огън, като поне един от използваните пистолети е бил газов. Натиснат е паник бутон и само минути по-късно на място пристигат множество екипи на СДВР, твърдеше „БОЕЦ“.

В тази връзка от Actualno.com първо се свързахме с отдела за "Връзки с обществеността" към Министерството на вътрешните работи. На въпрос, касаещ предполагаемия инцидент, от отдела ни съобщиха, че нямат информация, но посочиха, че МВР проверява дали се е случило. След това изпратихме въпросите по ЗДОИ. Попитахме ведомстото реагирали ли са екипи на СДВР, както се твърди, има ли задържани лица (а впоследствие - и освободени), има ли пострадали, открити ли са на място оръжия и/или други предмети/вещества, насочващи към криминално деяние. Зададохме и въпроси дали са разпитани свидетели, както и дали прокуратурата е била уведомена за евентуално образуване на досъдебно производство.

Потвърждение: има задържани, има и обвинено лице, но наказателното производство е прекратено

На 8 декември от СДВР ни отговориха, че е образувано досъдебно производство ЗМ 1517/2025г., по описа на 03 РУ-СДВР, и прокурорска преписка 38468/2025г., по описа на Софийска районна прокуратура (СРП), за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс, за това, че "на 04.09.2025 г. - около 18:00 часа - в град София, пред сградата на МОЛ София, са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като са произведени изстрели с пистолет".

Справка в НК показва, че такива действия се наказват за хулиганство с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщават, че по досъдебното производство е имало задържани лица от полицейските служители при 03 РУ-СДВР. "Материалите по разследването са докладвани на Софийска районна прокуратура, като е съгласувано и предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем на виновното лице, същото е задържано за срок до седемдесет и два часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а впоследствие е взета и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" от Софийски районен съд", гласи отговорът на директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

Досъдебното производство е изпратено на 20 октомври тази година на СРП с мнение за съд. Оттам нататък СДВР ни препращат към наблюдаващия прокурор при Софийска районна прокуратура.

Справка в регистъра на прокурорските преписки показва, че още в същия ден - 20 октомври 2025 г. - преписката е решена от прокурор със "споразумение за прекратяване на наказателното производство".

Заради предвиден специален законов ред по реда на НПК за предоставяне на информацията по няколко наши въпроса, СДВР не го прави, защото не се явява "задължен субект". Не получихме отговори на въпросите дали има освободени лица, какви оръжия са открили МВР на място, открити ли са други предмети/вещества, насочващи към криминално деяние, произвели ли са полицаи изстрел по въоръжено лице/въоръжени лица, имало ли е пострадали, разпитани ли са свидетели. Не получихме отговор и на въпроса защо МВР не е публикувало официално информацията за инцидента.

