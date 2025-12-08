Всеки пети студент е на курорт за 8 декември: Ходят ли в чужбина

Изглежда всеки пети студент е избрал да празнува на курорт или в ходел. "37 хил. са студентите, които празнуват на различни места извън основните кампуси на универсетитете, които са: София, Бургас, Варна, Стара Загора, Благоевград, Плевен и Русе", каза пред Actualno.com проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Поводът е празникът на студентите - 8 декември.

"Общо студентите, които днес празнуват, са 182 хил. Да им е честито!", каза Драганов. С други думи 37 хил. студенти от общо 182 хил. са близо 20%, или една пета от студентите.

От думите на Драганов стана ясно, че нощувките за празника са две, тъй като такива са офертите.

Ходят ли в чужбина?

Директорът на Института за анализи и прогнози в туризма отчете, че има пътувания за студентския празник в Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия. Той обаче обърна внимание, че става въпрос за спорадични и индивидуални пътувания.

"Нямаме организирани програми за сгутденти там", заяви Драганов.

Македонските студенти

От Института нямат точна статистика за нощувките на македонските студенти за 8 декември, но те са категорични, че някои от тях празнуват извън кампусите на университетите.

Припомняме, че по данни на Министерство на образованието и науката в момента 819 са студентите от Северна Македония, които се обучават в страната ни. От тях с български произход са 443, са точните данни на образователното министерство. ОЩЕ: Близо 1000 македонски студенти са избрали да учат в България, повече от половината се чувстват българи (ГРАФИКА)