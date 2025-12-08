Пендаровски нарече нещата с истинските имена: Отвори темата за "сръбския свят", завладените медии и дезинформацията (ВИДЕО)

Бвишият президент на Република Северна Македония проф. д-р Стево Пендаровски даде ексклузивно интервю за Civil Media. Пендаровски, който е определян за един от най-опитните анализатори в областта на сигурността и разузнаването, отвори една от най-противоречивите, но и най-пренебрегваните теми в македонската общественост — влиянието на Сърбия и концепцията за „сръбския свят“, пише македонската медия "Инфомакс", като в интервюто той дава безмилостно остра диагноза за сигурността, отбраната, капацитета, политическата воля и посоката на страната, допълва Civil Media.

Всъщност за първи път доскорошен македонски политик, какъвто е Пендаровски, отваря темата за "Сръбския свят", както и за сръбското влияние и нарича нещата с истинските й имена и дори разкрива влиянието на сърбина вицепремиер Иван Стоилкович, макар и да не му споменава името изрично.

По думите му въпросният вицепремиер не крие, че работи за "сръбския свят" и изрично срещу НАТО и ЕС.

"И накрая, ако имате вицепремиер на правителството, който не крие, че работи за интересите на оня свят и е категорично против НАТО и Европейския съюз, вицепремиер на правителството, не можете да твърдите, че той е маргинален политик, който няма никакво влияние при формирането на важните стратегически политики на страната ни", посочва бившият президент. ОЩЕ: Вучич: Нямаме "Сръбски свят", но с него България оправдава политиката срещу нас

"Сръбският свят“ — това не е натиск, а домашната воля

Пендаровски обяснява, че влиянието на Сърбия върху Северна Македония не работи като класически външен натиск, нито като агресивно дипломатическо усилие от Белград. Напротив, основният проблем е вътрешен.

Според него някои от македонските политически елити сами тласкат страната към геополитическия проект на Сърбия. И то не от заблуда, а от пресметнат политически интерес, пише puls24

Северна Македония трябва да остане в западната система

Пендаровски предупреждава, че Северна Македония трябва да остане здраво закотвена в западната система за сигурност и политическа система, тъй като всички „алтернативи“ – неутралитет, БРИКС или дистанциране от ЕС – са опасни и неоснователни.

Той критикува някои от настоящите политически елити за недостатъчна политическа воля за разпознаване и противодействие на хибридните заплахи, както и за погрешни и необмислени твърдения, които объркват обществеността.

Пендаровски оцени високо професионалния капацитет на ключови институции в страната. Въпреки че службите разполагат с обучени специалисти, което е един от положителните резултати от членството в НАТО през последните години, Пендаровски смята, че липсва стратегическа политическа решителност за използване на този капацитет.

Особено тревожно, казва той, е, че половината от етническите македонци не признават Русия за агресор, което е индикатор за политически провал в обяснението на фундаменталната същност на конфликта.

Фалшивите новини и дезинформацията

Той също така предупреждава за ключови обществени „стълбове“ - политиката, медиите, бизнес елитите и църквата - които в момента отразяват колебание и дори фалшиви наративи, като по този начин оказват пряко отрицателно въздействие върху стабилността на държавата.

Като най-важна дългосрочна инвестиция Пендаровски посочва образователната реформа, т.е. необходимостта – от ранна възраст, включително гражданското образование – да се развива способността за разпознаване на дезинформация и фалшиви наративи.

"Без функционално образование", добавя той, държавата не може да изгради стабилни институции, нито да устои на хибридни заплахи. Сигурността и отбраната, от друга страна, се разглеждат като „последна линия на защита“ – важни, но недостатъчни, ако не се изгради осъзнато, информирано и демократично ориентирано гражданство, пише frontline.mk.. ОЩЕ: Бивш шеф на сръбското разузнаване: Българите да мълчат, да палят свещи и да искат прошка