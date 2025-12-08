Фестивалът AURA превръща София в храм на звук, митология и визуална магия през 2026 г.

През юни 2026 София ще се превърне в пресечна точка между митология, звук и визуална магия. Второто издание на AURA FESTIVAL представя тематичния свят Temple of Eos – тридневно музикално приключение, в което всяка вечер е самостоятелен ритуал. От 19 до 21 юни новата локация на фестивала – Sofia Airport Park – ще бъде трансформирана в жив, дишащ свят, където музика, сценични конструкции, инсталации и артисти от световна класа се сливат в общо изживяване, което ще продължи до ранни зори. Еднодневни, тридневни, ВИП и младежки билети са вече в продажба в мрежата на Ticketstation.

През 2026 година AURA привлича едни от най-големите имена на глобалната електронна сцена – артисти, които обичайно виждаме на Tomorrowland, Coachella или Burning Man ще се качат на българска сцена, за да превърнат София в новата столица на най-актуалните електронни жанрове. Първата фестивална вечер, 19 юни, ще бъде водена от бразилската суперзвезда ALOK, в момента DJ #3 в света и един от най-разпознаваемите артисти в електронната музика с милиони последователи и глобални хитове. След него фестивалът ще премине към нощния си ритуал с Mahmut Orhan – един от най-големите феномени на сцената през последните години, със силно присъствие на водещи световни фестивали и характерен звук, пренасящ публиката в мистична атмосфера, която ще отведе фестивала към изгрева.

Втората вечер, 20 юни, ще бъде оглавена от Dimitri Vegas – двукратен DJ #1 в света като част от легендарното дуо Dimitri Vegas & Like Mike, резидент на Tomorrowland и име, което диктува тенденциите в жанра повече от две десетилетия. Нощният ритуал превзема не кой да е, а самият ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – едно от най-коментираните имена на техно сцената през 2025–2026 и артист с изключително ограничени и високо ценени участия.

Финалният ден, 21 юни, ще завърши с шоу на легендата Armin van Buuren – петкратен DJ #1 в света и един от най-влиятелните артисти в историята на електронната музика, който се завръща в България за най-мащабното си шоу у нас. Неговият сет ще бъде кулминацията на Temple of Eos – последният ритуал от тридневната история на фестивала, която обединява музика, визуален спектакъл и общност в едно цялостно преживяване.

Към лайнъпа се присъединяват и редица международни и локални артисти, които ще допълнят музикалното пътешествие в Temple of Eos, сред които 999999999, Avalan Rokston, BIIA, Blathoven, BOBe, Gallya, Jesabel, Laura van Dam, MATTN, Topic, World Up DJs (Dimo BG, Milen DJ, Silver Ivanov & Vasco C), Youna.

AURA FESTIVAL 2026 следва философията „Един фестивал. Много измерения.” и предоставя на публиката серия от събития, които водят през различни фази: от дневни активности, тематични пространства и арт инсталации до главна сцена с впечатляващи визуални елементи, интерактивни ритуали, тайни събития и нощни afterhours. Всеки момент от фестивала е част от по-голямото пътешествие през мистичния храм на богинята Еос за изживяване, което надскача идеята за традиционния музикален фестивал и превръща Sofia Airport Park в жива вселена.

Билетите за AURA: Temple of Eos 2026 са вече в продажба в мрежата на Ticketstation. Цените са за еднодневен билет – 120 лв., тридневен билет – 220 лв., младежки тридневен билет (до 25 г. включително) – 180 лв., VIP билет – 400 лв. и VIP пакет за четирима – 2 000 лв. Регистрирайте се на официалния сайт на фестивала, за да получавате актуална информация за събитието.