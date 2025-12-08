Арестуваха футболист от Висшата лига: говори се, че е от отбор в топ 4

Арестуван е известен футболист от Висшата лига. Рано на 6 декември, в централен Лондон, е арестуван играч от елитното ниво в Англия по подозрение в нападение, участие в сбиване и нарушаване на обществения ред. Неговата самоличност не се разкрива официално, а от полицията разкриха, че случката се е развила в ранните часове на събота в района на Уест Енд. Властите са получили сигнал за нападение в 00:47 ч. по Гринуич.

На Острова се говори, че става въпрос за Даниел Муньос

Играчът е задържан на място по две обвинения в нападение и едно за участие в сбиване. Постраданият е откаран в болница с наранявания, но според полицията те не са животозастрашаващи. Медиите на Острова неофициално съобщиха, че става въпрос за защитника на Кристъл Палас Даниел Муньос. Тази версия изглежда правдоподобна, тъй като той не беше в групата за мача на „орлите“ срещу Фулъм на 7 декември.

Имената на арестуваните се съобщават при „изключителни и ясно определени обстоятелства“

Според информация на „BBC Sport“ футболистът е освободен под гаранция, а разследването продължава. Името на играча не може да бъде съобщено официално поради правни причини. Изобщо във Великобритания е рядкост да се съобщават имената на публични личности, които са арестувани. Това е практика, която е въведена след разследването „Левенсън“ за британските медии през 2012 г. Препоръките гласят, че имената на заподозрените трябва да се съобщават само при „изключителни и ясно определени обстоятелства“. Обикновено това се случва след като се повдигнат официални обвинения.