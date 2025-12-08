Войната на Слот със Салах продължава: Нападателят аут от групата на Ливърпул за визитата на Интер?

Любопитно:

08 декември 2025, 12:25 часа 274 прочитания 0 коментара
Английският гранд Ливърпул е разкъсван от скандали в последните дни, след като голямата звезда на тима Мохамед Салах скочи на мениджъра на тима Арне Слот. Както е известно, след равенството 3:3 с Лийдс във Висшата лига египтянинът обвини нидерландеца, че не му дава достатъчно шансове за изява. Салах допълни, че Слот го е хвърлил под автобуса, а цялото му изказване бе прието като намек, че дните му на „Анфийлд“ са преброени.

Днес пък английските медии съобщиха, че играчите на Ливърпул са провели спешна среща след равенството с Лийдс. На нея те са застанали плътно зад своя съотборник и са поискали ръководството на клуба да освободи Арне Слот от неговия пост. За момента обаче това така и не се случва, което означава, че нидерландския специалист ще води мърсисайдци по време на утрешната визита на Интер в Шампионска лига.

Слот обаче не е забравил нападките на Салах и поради тази причина обмисля варианта да не включи нападателя в групата на Ливърпул за предстоящия двубой с италианския гранд. Срещата е много важна и за двата тима. След 5 изиграни мача в най-комерсиалната надпревара „червените“ заемат 13-то място във временното класиране с 9 точки. Интер пък се намира на 4-та позиция с 12 пункта. Очаква се по-късно днес Арне Слот да обяви своите избраници за гостуването на Интер.

