Сложете розмарин до входната врата на дома си и вижте какво ще се случи

Розмаринът не е просто лечебно растение и ароматна подправка. Той е и истински амулет, който предпазва от негативна енергия, завист, лъжи и прочиства аурата. Магическите свойства на това растение са известни от дълбока древност.

Розмарин до входната врата - защо се слага

Според таролозите, в езотериката розмаринът е символ на вярност и защита. По-специално, през Средновековието булките са вплитали розмарин във венци като знак на преданост. Въпреки това, общото значение на това растение е много по-широко. То пречиства пространството. Розмаринът може да се използва при опушване за прочистване на дома и енергията в него.

Розмаринът също така защитава дома, плашейки негативната енергия и злите сили. Таро гадателите съветват да се окачат пресни клонки на входа на апартамент или къща и те ще се превърнат в бариера срещу всякаква негативност.

Ако сложите стръкче от това растение под възглавницата си, можете да видите починали роднини в сънищата си или да засилите интуицията си. Това е традиция, която датира от времето на Древна Гърция.

Прочетете също: Тънкости при засаждане на розмарин и лавандула заедно

Още за приложението на розмарина

Изгаряне на розмарин. Можете да съберете розмарин от градината, да го завържете и да го изгорите. Димът от тлеещото растение елиминира негативните вибрации, които водят до лошо здраве и болести.

Вана с розмарин. Розмаринът е идеален за ритуални бани. Той пречиства аурата, насърчава попълването на енергията и предпазва от негативни енергийни влияния.

Благословия с розмарин. Потопете няколко стръкчета розмарин в светена вода. Поръсете и благословете дома си, вещите си и себе си. Този ритуал ще ви помогне да се очистите от негативни енергии.

Отглеждане на розмарин у дома: Какво трябва да знаете за него

Свещена метла от розмарин. Розмаринът е идеален за направата на метли. Те могат да се използват за почистване на дома, олтара и други важни пространства.

Свойствата на розмарина намират приложение и в производството на свещи. Можете да добавите етерично масло от розмарин към восък или да покриете свещи с листа от розмарин. Когато се използва в такива свещи, розмаринът осигурява пречистваща и лечебна енергия.

Готвене с розмарин. Розмаринът запазва своите магически свойства и в готвенето. Той е идеален за приготвяне на птиче месо, риба, яхнии, както и в маринати и сосове.

Чай от розмарин. Чаят от розмарин ободрява и енергизира. Има силен аромат и фин вкус. Розмаринът е идеален за лечебни и пречистващи чайове.

Най-лесният трик за размножаване на на лавандула, розмарин и безсмъртниче