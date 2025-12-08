Времето утре - 9 декември 2025 г.

На 9 декември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°. През деня над Северна България облачността ще е значителна, на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 45 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 8 мин.

Слънце в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

И над Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg