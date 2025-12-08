Нова наредба за салоните за красота: Бележка от личния лекар и тест за алергии преди боядисване

Задължителен тест за алергии преди боядисване във фризьорските салони. Това се залага като ново правило в проект на Наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони и ателиетата за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане.

В документа е разписано, че работещите са задължени да имат професионална квалификация, а при работа с бои и смеси за татуиране на клиентите ще се прави тест за чувствителност.

Сред изискванията: квалификация и гаранция от личния лекар

Промените предвиждат всички услуги във въпросните обекти да се извършват само от лица със съответната професионална квалификация, придобита според законовите изисквания и разпоредби. Татуировки също ще се поставят само от лица, преминали съответната форма на обучение.

В някои случаи обаче ще се изисква гаранция от личния лекар. Така например човек с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите на ръцете или краката, ще се обслужва само след представяне на удостоверение, издадено от личния лекар или лекар специалист, че заболяването му не е заразно.

Тест за алергии преди боядисване

В наредбата се посочва, че преди употреба на козметични продукти за боядисване на клиента трябва да се направи тест за чувствителност. При положителна реакция боята няма да се използва.

Източник: БГНЕС

В обектите се разрешава употребата на уреди и апарати, които са придружени с документи, удостоверяващи техническите им характеристики, инструкции за експлоатация и безопасна работа, както и договор за техническата им поддръжка.

В бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и към ателиета за татуировки трябва да има осигурени кръвоспиращи и дезинфекционни средства, предаде БТА.

Допуска се извършването на няколко видове дейности в едно помещение, като всяко едно работно място е самостоятелно обособено и при спазване на определени изисквания.

Технически изисквания за помещенията

Новите разпоредби регламентират и квадратурата, необходима за дадено работно място, помещението за посетители, стаята за отдих на персонала, помещения за бельо, инвентар за почистване и др.

Стените на всички помещения в обектите трябва да позволяват редовно сухо почистване, а подовете и мебелите – редовно влажно почистване и дезинфекция.

В проекта са указани и условията за отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, за осветеност, за захранване с вода, за санитарен възел, за дезинфекция, за събиране и транспортиране на отпадъци и др.

Проектът на наредба предвижда ясно регламентиране и на услугите, които могат да се предоставят във въпросните обекти, като това се налага на фона на скорошните скандални случаи за некоректни практики за поставянето на ботулинов токсин в салони за красота.