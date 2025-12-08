Лайфстайл:

Известни са присъдите на руски войници, измъчвали и убили американец, воювал за Путин

08 декември 2025, 12:34 часа 247 прочитания 0 коментара
Известни са присъдите на руски войници, измъчвали и убили американец, воювал за Путин

Донецкият гарнизонен военен съд обяви присъдата си по делото за смъртта на Ръсел Бентли, воювал от 2014 година насам за т.нар. ДНР (Донецка народна република) и изявявал се като Z-кореспондент, но с насоченост към американската публика. Съдът призна четирима руски военни от Пета руска мотострелкова бригада за виновни и им наложи присъди от 18 месеца до 12 години затвор, съобщава ТАСС.

Подсъдимите са Виталий Вансяцки, Владислав Агалцев, Владимир Бажин и Андрей Йордан. Васяцки и Йордан бяха осъдени на 12 години в наказателна колония с максимална сигурност, Агалцев на 11 години, а Бажин на 18 месеца.

Още: Измъчвали и убили американец, бил се за Путин в ДНР: Обвиненията за четирима руски войници не са извънредно тежки

Според разследването, през април 2024 година руските военни са приложили физическо насилие и и за измъчвали Бентли, което е довело до смъртта му. След това, както е посочено в материалите по делото, те са взривили автомобил ВАЗ-2115, в който се е намирало тялото на убития. Разследването е класифицирало действията на подсъдимите като злоупотреба с власт, извършена чрез мъчения, довела по непредпазливост до смъртта на жертвата, както и оскверняване на тяло и места на погребение и укриване на особено тежко престъпление.

Ръсел Бентли е роден в Съединените щати и е дошъл в Източна Украйна през 2014 г., където се е присъединил към милицията "ДНР". Известен е с позивната си "Тексас". По-късно получава руско гражданство и работи като "военен кореспондент" за забранената за излъчване в ЕС руска информационна агенция "Спутник".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Карма: Руски генерал, чиято бригада уби американец-путинист, намери смъртта си в Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руски пропагандист Ръсел Бентли
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес