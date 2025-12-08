Известни са присъдите на руски войници, измъчвали и убили американец, воювал за Путин

Донецкият гарнизонен военен съд обяви присъдата си по делото за смъртта на Ръсел Бентли, воювал от 2014 година насам за т.нар. ДНР (Донецка народна република) и изявявал се като Z-кореспондент, но с насоченост към американската публика. Съдът призна четирима руски военни от Пета руска мотострелкова бригада за виновни и им наложи присъди от 18 месеца до 12 години затвор, съобщава ТАСС.

Подсъдимите са Виталий Вансяцки, Владислав Агалцев, Владимир Бажин и Андрей Йордан. Васяцки и Йордан бяха осъдени на 12 години в наказателна колония с максимална сигурност, Агалцев на 11 години, а Бажин на 18 месеца.

Още: Измъчвали и убили американец, бил се за Путин в ДНР: Обвиненията за четирима руски войници не са извънредно тежки

Според разследването, през април 2024 година руските военни са приложили физическо насилие и и за измъчвали Бентли, което е довело до смъртта му. След това, както е посочено в материалите по делото, те са взривили автомобил ВАЗ-2115, в който се е намирало тялото на убития. Разследването е класифицирало действията на подсъдимите като злоупотреба с власт, извършена чрез мъчения, довела по непредпазливост до смъртта на жертвата, както и оскверняване на тяло и места на погребение и укриване на особено тежко престъпление.

Ръсел Бентли е роден в Съединените щати и е дошъл в Източна Украйна през 2014 г., където се е присъединил към милицията "ДНР". Известен е с позивната си "Тексас". По-късно получава руско гражданство и работи като "военен кореспондент" за забранената за излъчване в ЕС руска информационна агенция "Спутник".

Още: Карма: Руски генерал, чиято бригада уби американец-путинист, намери смъртта си в Украйна