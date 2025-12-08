На Марс има "забранени" за кацане зони: Какво се крие там?

НАСА и Китайската космическа агенция активно изследват Марс в търсене на признаци на живот, но има райони на планетата, където всички мисии са официално забранени. Тези зони, наречени „специални региони“, са едновременно най-привлекателните и най-опасните за научно изследване, пише IFLScience .

Защо тези зони са забранени за кацане на Марс?

От 1967 г. насам е в сила Договорът на ООН за космическото пространство, който изисква избягване на замърсяване на други небесни тела със земни микроби. Именно затова са въведени правилата за планетарна защита: за да се предотврати случайното внасяне на живот на Марс от страна на човечеството или получаването на фалшиво потвърждение за съществуването му там.

Комитетът COSPAR идентифицира „специални региони“ - места, където биха могли да съществуват условия за марсиански микроби и където дори една-единствена земна бактерия би могла потенциално да оцелее.

Къде се намират тези зони?

Въпреки че нито една от зоните, достъпни за съвременни мисии, все още не е обозначена като „специални региони“, има „неопределени региони“, които биха могли да получат такъв статут. Те включват: сезонни склонови ивици (RSL), някога смятани за следи от вода; възможни подземни океани, открити на дълбочина над 11 км; области, където марсоходът „Perseverance“ наскоро е засекал потенциални биологични сигнатури.

Всички те са потенциално подходящи за микробен живот или съдържат следи, които лесно могат да бъдат объркани със замърсяване от Земята.

Заплаха за науката

Експертите предупреждават, че погрешното откритие на живот от земните микроби може да съсипе цялата наука на Марс. А облекчаването на контрола върху стерилността, понякога мечтано в космическата индустрия, се нарича „безотговорно и опасно“.

„Постоянно откриваме нови форми на живот в екстремни условия на Земята, подобни на тези на Марс“, отбелязват учените, призовавайки да не се рискуват бъдещи мисии.

Докато човечеството не се убеди, че земните микроби са неспособни да оцелеят на Марс и че можем да ги различим от марсианските, „специалните региони“ ще останат неприкосновени, казва учените.

