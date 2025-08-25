Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 26 август 2025 г. Как да получите своята награда от Вселената

25 август 2025, 20:00 часа 0 коментара
На 26 август 2025 г. Луната е нарастваща. 4-и лунен от 9:54 ч. От вторник започва период, през който само дългосрочните усилия водят до успех. Аспектът на Венера към Сатурн ще прецени внимателно кой колко е направил, за да заслужи определени „награди“ от Вселената, така че няма да е възможно да се измами. Звездите ще ви дадат прекрасна възможност да задълбочите чувствата си и да укрепите позицията си в обществото, защото подсъзнателно ще искате да приемате всичко, което ви се случва, много по-сериозно, отколкото сте свикнали преди.

Избор на партньор

Ако на 26 август 2025 г. обмисляте да започнете романтична връзка, то това е доста добър момент да изберете партньор. Ще търсите надежден любовник, а не просто мимолетна авантюра. Напълно възможно е някой безгрижния флирт да прерасне в нещо сериозно. Дайте си сметка какво точно искате от връзката си.

Сънища и подстригване

Може да имате порив да промените нещо в прическата си, но за съжаление този лунен ден не е подходящ за подстригване. Сънищата в този ден са пророчески, предупреждават ви как да се предпазите от неприятности и изкушения. Остава само да се изтълкуват правилно.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
